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Почему тысячи уехавших возвращаются в Латвию? Необходимо учитывать сочетание нескольких факторов

© LETA 13 июня, 2025 07:41

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году почти 10 000, или 72,9% всех въехавших в страну людей были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также лицами с гражданством других государств, но родившимися в Латвии, сообщает LETA.

Статистика показывает, что число реэмигрантов стало увеличиваться с 2022 года, когда в страну вернулись почти 7000 человек - примерно на треть больше, чем в 2021 году. Аналогичная тенденция сохранялась и в 2023 году, когда вернулись почти 11 000 человек - самое большое число за последние годы.

С 2022 года в Латвию ежегодно возвращаются в среднем от 9000 до 10 000 реэмигрантов. В 2024 году наблюдалась тенденция, что чаще возвращаются семьи с детьми, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста, отмечает координатор по вопросам реэмиграции Рижского региона планирования Дайна Шулца.

По ее словам, наблюдается стабильный интерес живущих за рубежом латвийцев к возвращению на родину. В основном их интересуют возможности переезда в Ригу, где легче найти жилье и места для детей в учебных заведениях. С начала войны в Украине увеличилось и число латвийцев, возвращающихся из России.

"Это и латыши, и русские, которые когда-то уехали в Россию на заработки и долго там жили. Из-за текущей геополитической ситуации они решили вернуться в Латвию, несмотря на потенциальные потери в доходах", - отмечает Шулца.

Экономист Банка Латвии Андрей Мигунов объясняет рост реэмиграции сочетанием нескольких факторов. Во-первых, уровень доходов в Латвии вырос по сравнению с ситуацией десятилетней давности, когда эмиграция была более массовой. Во-вторых, после пандемии произошли экономические потрясения, ускорившие инфляцию и в других странах Европы, что снизило реальные доходы населения. Это могло вызвать разочарование у мигрантов и подтолкнуть их к тому, чтобы сменить место жительства. 

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