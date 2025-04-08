Почему расследование о кишечной инфекции идёт так медленно: эпидемиолог

Эксперт отметил, что за последние дни новых случаев заражения не выявлено, а общее число выявленных случаев на данный момент составляет 57 человек.

17 случаев были выявлены эпидемиологами в ходе отслеживания контактов инфицированных лиц, и у большинства из них не было никаких симптомов заболевания.

На вопрос, почему расследование источников заражения идет так медленно, Перевощиков ответил, что одна из проблем в том, что сильнее всего инфекция ударила по маленьким детям, от которых сложно получить информацию о том, что именно они ели. Также необходимо проверить большое количество поставщиков продуктов питания и кейтеринговых компаний.

Перевощиков еще раз отметил, что данные расследования ЦПКиО на сегодняшний день указывают как минимум на два источника заражения, при этом возможные продукты он пока не назвал, чтобы избежать ошибок. В то же время он признал, что источник заражения может быть не обнаружен, поскольку со временем конкретный продукт может уже не находиться в обороте.

По словам эксперта, в сфере кишечных инфекций в этом сезоне в Латвии также наблюдаются довольно частые вспышки норовируса. Число случаев гриппа снижается, но все еще превышает уровень эпидемии.