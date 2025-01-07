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Почему после Нового года возникает чувство опустошения и как с ним справиться: житейское

«Семь секретов» 7 января, 2025 09:49

Азбука здоровья 0 комментариев

"Почему всегда после Нового года у меня возникает чувство опустошения?"

Чувство опустошения после Нового года — это довольно распространенное явление, которое может быть связано с несколькими факторами - как психологическими, так и физиологическими. Вот несколько причин, почему вы можете испытывать это чувство.

1. Постпраздничная депрессия

После праздничного веселья и ожидания чудес многие люди могут испытывать нечто похожее на депрессию. Это чувство опустошения может возникнуть, когда заканчиваются праздники и возвращается обычная рутина. Часто праздничный период сопровождается высоким уровнем эмоций и энергии, а когда этот период заканчивается, возвращение к обычной жизни может быть трудным и вызвать чувство пустоты.

2. Высокие ожидания и разочарование

Новый год — это время, когда люди часто ставят перед собой высокие ожидания и цели. Эти ожидания могут касаться как праздников, так и личных достижений. Когда праздники заканчиваются, а реальность не всегда соответствует ожиданиям (например, праздник прошел не так, как вы представляли, или не все желания исполнились), возникают разочарование и чувство опустошения.

3. Излишняя нагрузка и стресс

В период подготовки к праздникам многие из нас испытывают стресс: покупка подарков, приготовление угощений, организация встреч и путешествий. Это может привести к эмоциональному и физическому истощению. После того как все эти активности заканчиваются, тело и душа ощущают «падение энергии", что может проявляться как чувство пустоты.

4. Отсутствие смысла или цели после праздников

Новый год, как и другие праздники, дает возможность почувствовать, что есть что-то важное и значимое в жизни. Однако после его окончания многие могут столкнуться с ощущением, что возвращение к обычной жизни не имеет такого же смысла. Праздники могут создавать иллюзию праздника и значимости, а когда это проходит, остается ощущение утраты этого ощущения.

5. Сезонное аффективное расстройство

Зимой, в особенно холодные месяцы, люди могут испытывать снижение настроения, что связано с уменьшением солнечного света. Это явление называется сезонным аффективным расстройством (САР). Недостаток солнечного света влияет на выработку серотонина и мелатонина, гормонов, которые регулируют настроение и сон, что может усилить чувство депрессии и опустошения.

6. Физическая усталость

Часто после праздников мы чувствуем физическую усталость: долгие вечера с застольем, нерегулярный сон и переедание. Это может повлиять на уровень энергии и привести к общему ощущению усталости и опустошения, когда тело не может восстановиться.

7. Психологическая нагрузка от завершения года

Конец года — это также момент подведения итогов и осознания, что прошло еще один год. Иногда это вызывает размышления о том, чего не удалось достичь или что осталось незавершенным. Это может привести к чувству неудовлетворенности и опустошения, особенно если цели не были достигнуты.
Что можно сделать, чтобы справиться с этим чувством?

Позвольте себе отдых и восстановление. После праздников важно дать себе время на восстановление: восстановить режим сна, сбалансированно питаться и делать перерывы, чтобы снизить уровень стресса.
Поставьте новые цели и планы. Это поможет вернуть чувство направления и смысла. Но важно, чтобы эти цели были реальными и достижимыми.

Займитесь физической активностью. Физическая нагрузка помогает улучшить настроение, повысить уровень энергии и снизить симптомы депрессии.

Поддерживайте социальные связи. Общение с близкими и друзьями может снизить чувство одиночества и пустоты.

Постепенно возвращайтесь в рутинные занятия. Важно, чтобы переход от праздничных дней к обычной жизни был постепенным и не слишком резким.

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