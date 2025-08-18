Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кристиан Розенвалдс: «Немного иронично о встрече на Аляске»

Редакция PRESS 18 августа, 2025 09:05

Выбор редакции 0 комментариев

"15 августа вечером, после 22:00, я удобно устроился в кресле у телевизора, надеялся посмотреть прямую трансляцию с Аляски с комментариями в том числе и на латышском языке. Но ничего подобного! Латвийское ТВ транслировало сериал, в котором "Эва продолжает жить во лжи, но постепенно приходит к пониманию, что правды не избежать. Поэтому она решает ещё немного солгать"...", - пишет в своём блоге политолог и публицист Кристиан Розенвалдс.

"И если уже в тот вечер всё было окутано скрытыми посланиями, в том числе выбор места встречи на Аляске, указывающий на географическую близость США и России, аплодисменты и красные ковровые дорожки, поездка на одном автомобиле и разговор без переводчика, а также пролёт истребителей США и в конце - отменённый обед, то закономерно и наше отсутствие интереса. Пусть они там встречаются, как и где хотят, мы это не поддерживаем, нас это не интересует! У нас свой сериал!

А в других случаях первые лица Латвии так активны в своих соцсетях - да и в тот день было уже опубликовано столько светлых фото из Аглоны. В других случаях - баскетбольный, хоккейный или футбольный матч ещё не закончился, а патриотическое поздравление уже отправлено. А мнение о встрече на Аляске? Хорошо, если не ночью после пресс-конференции, которую даже брифингом нельзя было назвать, ну, хотя бы с самого утра. Но нет. Может быть, потому что суббота, выходной? Честно признаюсь, что и у меня-то этот самый интерес не такой уж большой и был, но что пришлось так долго ждать - это-то я заметил...

Хорошо, вернёмся к Аляске. Есть основание для тревоги? Нет, всё хорошо, можем облегчённо вздохнуть! Всё по-старому, ничего не изменилось! Хорошие и плохие - по-прежнему те же самые, голову ломать без толку не надо.

А мы ведь предупреждали, что Путин объегорит, предупреждали, что у Трампа ничего не выйдет. Больше слушайте нас!

А если бы они о чём-нибудь условились? Ужас! Ещё пришлось бы с Путиным и Трампом о чём-то говорить, лицом к лицу, а не оговаривать в своих комментариях. Ещё пришлось бы отменять санкции, даже сотрудничать. Ещё пришлось бы смириться с перемирием или даже миром при нынешних линиях фронта. Нет! Никакого мира на украинской земле! И мы сами будем определять, когда настанет время миру, никакие не русские и не американцы, даже не украинцы.

А как это - жить без войны? У нас в Латвии есть президент, парламент и правительство, теперь ещё и самоуправления, избранные уже во время войны. Совсем как дети войны, они совсем не умеют жить иначе. Давайте пощадим их, не травмируя миром!" - говорится в его посте.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

