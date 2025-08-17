Балтия и Скандинавия поддержали гарантии безопасности Киеву

Совместное заявление лидеров Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции обнародовано в субботу, 16 августа."Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств со стороны трансатлантических партнеров по защите Украины от любой будущей агрессии", - говорится в документе, распространенном по итогам саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа.

"Никаких решений по Европе без Европы"

Авторы документа потребовали вовлеченности Киева и Европы в любые дальнейшие решения. "Для достижения справедливого и прочного мира следующий шаг должен быть сделан совместно с Украиной. Только Украина может принимать решения, касающиеся ее будущего. Никаких решений по Украине без Украины и никаких решений по Европе без Европы", - подчеркнули они.

"Опыт показывает, что Путину нельзя доверять", - отмечается далее в заявлении. Страны Балтии и Северной Европы считают агрессию и империалистические амбиции России коренными причинами войны.

Усиление санкционного давления на РФ

По мнению европейских лидеров, не должно быть ограничений для вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с другими странами. Россия также не имеет права ветировать вступление Украины в ЕС и НАТО, уверены авторы документа. Они пообещали продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры для давления на военную экономику России.

Представительница Еврокомиссии ранее сообщила, что 19-й пакет ограничительных мер в отношении РФ может быть принят уже в сентябре.

Первая за более чем четыре года очная встреча президентов США и России прошла на Аляске 15 августа. Обе стороны назвали разговор конструктивным и продуктивным, однако добиться достижения сделки по прекращению или приостановке войны в Украине не удалось.