Трамп по итогам сказал, что обсудил с Путиным гарантии безопасности Украины, и посоветовал Владимиру Зеленскому согласиться на сделку, условия которой озвучены не были. Опрошенные Би-би-си эксперты видят успех встречи лишь в том, что Трамп и Путин не объявили, что сами решили судьбу Украины.

Красная дорожка и аплодисменты

Владимир Путин улетал из Анкориджа в хорошем настроении. Он не встречался с американским президентом с лета 2021 года, не был в США с 2015 года, а последние несколько лет не может показаться в большинстве государств мира как подозреваемый в совершении военных преступлений. И тут его приглашает на мировую сцену Дональд Трамп.

Российскому президенту расстелили красную ковровую дорожку, поприветствовали на американской военной базе, ему несколько раз аплодировал президент США (правда, потом пресс-служба Белого дома вырезала эти кадры из своего видео в соцсетях), ему позволили открыть совместное выступление перед журналистами.

Сложно поверить, что всего неделю назад Дональд Трамп грозил Путину новыми санкциями, ставил ультиматумы — сначала на 50 дней, потом на десять, говорил, что его терпение практически лопнуло.

Фактически при Трампе США не ввели ни одного нового пакета ограничений против России: не поддержали они ни февральские санкции «Большой семерки» в годовщину вторжения, ни новые ограничения Британии, ни снижение потолка цен на российскую нефть, утвержденное Евросоюзом в июле.

Американские демократы едко заметили, что Трамп «решил ответить на российские удары по Киеву постом в социальных сетях». А теперь — еще и личными аплодисментами. По итогам встречи Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров, хотя на борту своего самолета, направляясь на встречу с Путиным, президент США говорил: если не будет перемирия, он будет недоволен.

После трех часов переговоров Трамп возвращается в Вашингтон ни с чем. «Договоренность существует только тогда, когда она достигнута», — сказал он по итогам переговоров. Что можно интерпретировать как признание того, что они с Путиным не смогли договориться о прекращении огня здесь и сейчас. «Мы пока к этому не пришли», — добавил Дональд Трамп.

После встречи Трамп дал интервью Fox News, в котором слегка прояснил свою позицию. Он объявил, что Путин хочет «решить проблему», а Россия и Украина близки к сделке. Каковы параметры этой сделки, и на что согласен Путин, Трамп не сказал.

Тем не менее он заявил, что «теперь дело за президентом Зеленским». Сам же американский президент готов устроить встречу Путина и Зеленского уже на следующей неделе. «Сейчас они [Россия и Украина] собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано», — сказал Трамп. Из этих слов неясно, кто все же организует встречу — Москва или Киев.

Трамп также заявил, что он и Путин во многом согласовали и вопрос о гарантиях безопасности Украины. Он также сказал, что советует Зеленскому соглашаться на сделку с Путиным: «Россия — очень мощная держава, а они — нет».

По мнению бывшего старшего сотрудника объединенного подразделение разведки в штаб-квартире НАТО Эдварда Ронга, важно, что Трамп не согласился на обсуждение «обмена территорий Украины» и не позволил российской делегации расширить повестку встречи.

«Россия, по крайней мере внутри страны, эту встречу преподносила как обсуждение вопросов гораздо шире, чем война в Украине. С американской стороны было очень ясно: Украина — это единственный пункт повестки», — сказал Би-би-си Ронг.

«Хорошая новость — никакой плохой для Украины сделки не заключили, на этом хорошие новости заканчиваются», — заявил Би-би-си ветеран американской дипломатии Дэниел Фрид — он проработал 40 лет в Госдепартаменте, в том числе занимаясь американо-российскими отношениями.

Проблема, по словам Фрида, в том, что Путин ни на какие уступки не пошел: «Трамп попытался представить все в лучшем свете, но неясно, чего он добился». Непонятно, зачем вообще состоялся этот саммит, говорит отставной дипломат. «Идея возникла из-за ошибочного доклада [спецпредставителя президента США Стива] Уиткоффа о готовности Кремля к сделке. Либо Путин ввел в заблуждение всех, либо Уиткофф неправильно его понял, но Россия не была готова к сделке».

Обещание новых встреч

Журналисты, полетевшие вслед за президентами в Анкоридж, ждали пресс-конференции: Владимир Путин редко общается с таким количеством независимых корреспондентов, которые присутствовали сегодня на Аляске. Но российский президент, открыв конференцию, зачитал по бумажке свое пространное обращение, отвесив комплимент Трампу.

«Сегодня мы слышим, что президент Трамп говорит: „Если бы я был президентом, то войны бы не было“. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.

Трамп в ответ несколько раз назвал коллегу по-свойски — просто Владимиром.

Несмотря на свою любовь к публичным выступлениям и общению с прессой, Трамп, кажется, оградил Путина от необходимости отвечать на вопросы. Закончив свои речи, оба тут же удалились, проигнорировав корреспондентов, выкрикивавших вопросы им в спины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил решение отказаться от пресс-конференции тем, что лидеры сделали «исчерпывающие заявления».

Пока неясно, как интерпретировать для Украины и Европы этот саммит, сказал Би-би-си политолог Евгений Рощин: с одной страны, Трамп не стал бросаться словами, от которых было бы сложно отказаться и не стал ничего решать за Украину и Европу. «Но возможно, он хочет согласовать с ними что-то, что им не понравится», — добавляет эксперт.

«Трампу нужна была встреча и обещание новых встреч, чтобы оставаться в центре внимания. Этого он добился», — сказал Би-би-си экс-помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен. По его словам, сейчас приоткрылась и возможность для Путина добиваться своего, но пока неясно, что об этом думает Трамп и свою позицию он может пересмотреть.

Эдвард Ронг считает, что Трамп не был очарован Путиным на встрече. «Этого, пожалуй, больше всего опасались — что Путин сможет очаровать Трампа. А Трамп действует спонтанно, его можно склонить к какому-либо решению или уступке», — сказал Ронг. Обещание новой встречи — а Трамп много говорил о подготовке этой встречи в интервью Fox уже после разговора с Путиным — собеседнику Би-би-си не кажется важным достижением. Встречу можно запланировать, согласиться на нее, но если конкретная дата не назначена, то заявления в этом отношении бессмысленны: «Все так и останется на уровне плана. Это то, о чем можно вести переговоры бесконечно, пока все не развалится», — сказал Ронг.

Без обеда

Наблюдавшие за встречей в Анкоридже украинцы опасаются, что красный ковер, почетный эскорт из истребителей и совместная поездка в президентском лимузине могут означать, что позиция Белого дома по отношению к войне в Украине снова качнулась поближе к позиции Кремля.

Валерий Чалый, бывший посол Украины в США, выразил свое разочарование теплым приемом, который оказали Путину в Анкоридже.

«Первые впечатления как правило точны. Красную дорожку расстилают военные для Путина прямо на подходе (и слегка промахнулись). Вместе уехали в машине. Кто-то (вероятно, журналист) сумел спросить Путина, громко, в присутствии президента США, перестанет ли он убивать гражданских. Путин жестами показал, что не слышит. Отвратительно и печально смотреть на все это».

«Да, теплое приветствие, красная дорожка, Путин, садящийся в лимузин Трампа, — все это, конечно, вызывает у украинцев негативную реакцию. Но это на самом деле вполне типично для стиля Трампа — будь то [лидер КНДР] Ким Чен Ын, [наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед ибн Салман или кто-то еще, — он всегда ведет себя дружелюбно, доброжелательно, гостеприимно», — сказал Би-би-си бывший старший сотрудник объединенного подразделения разведки в штаб-квартире НАТО Эдвард Ронг.

Однако общение российский и американской делегаций длилось не так долго, как ожидалось изначально. Наблюдавшие за встречей ждали еще и переговоров в расширенном формате, и совместного обеда президентов, но ни того, ни другого не случилось. В последний раз Дональд Трамп отменил совместную трапезу со своим гостем после исторической перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Событиям, предшествующим отмене американо-российского обеда, конечно, далеко по драматичности до тех переговоров. Тогда звучали крики и обвинения. Сейчас — комплименты. Но итог один и тот же — отсутствие результата, который можно было бы записать себе в актив и с гордостью предъявить широкой общественности.

Хотя накануне встречи Трамп говорил, что если переговоры будут безрезультатными, он не планирует звонить Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. В ночь на субботу по киевскому времени подтверждений того, что Трамп Зеленскому позвонил, так и не появилось. Владимир Путин в своей пространной речи обмолвился: мол, надеется, что Киев и европейские страны не будут срывать «намечающийся прогресс» в украинском урегулировании.

«Украина и Европа правильно поступили, донеся свои позиции до Трампа. Им следует продолжать настаивать на санкциях в отношении российской нефти и газа, — сказал экс-помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. — В противном случае им останется лишь наблюдать со стороны, пока Трамп продолжит контролировать повестку дня».

С точки зрения Киева, пока катастрофического сценария не произошло: Дональд Трамп и Владимир Путин на «исторической» встрече не объединились в стремлении закончить войну в Украине за счет принуждения Украины к капитуляции.

Признание на хлеб не намажешь

Еще до начала саммита российская сторона дала понять, что они хотели бы обсудить не только вопросы, связанные с войной в Украине. И одна из важнейших тем для Путина — это перспектива кардинальной переделки системы международных отношений, сложившейся после распада СССР.

Еще в 2021 году Кремль озвучил свое требование предельно ясно: письменные гарантии того, что НАТО не будет принимать в свой состав страны, которые Москва считает своей «исторической сферой влияния». Этот перечень намеренно широк и расплывчат, и явно включает в себя не только Украину, но все другие государства, образовавшиеся после распада СССР.

Ни Путин, ни Трамп прямо не сказали, обсуждалась ли эта тема в ходе нынешних переговоров на Аляске. Однако Путин упомянул, что для решения украинского вопроса «должны быть устранены все первопричины кризиса».

Политолог Евгений Рощин считает негативным сигналом то, что Путин вновь заговорил о «базовых причинах» вторжения в Украину: «Это значит, что во время встречи он снова пытался вернуться к этому разговору, в частности, к теме расширения НАТО: Путин, очевидно, упорствует».

Президент США сказал, что среди прочего обсуждался один «очень значительный момент», не уточнив, какой именно. Все это явно указывает на то, что Путин не отказался от своего желания перекроить геополитическую карту мира.

Российский президент давно не скрывает своего восхищения СССР и стремления вернуться к такой модели международных отношений, в которой крупные страны делят мир на сферы влияния. Такое требование бьет в самое сердце текущей европейской системы безопасности. Для членов НАТО из стран Балтии и Восточной Европы согласие с этим принципом означало бы не просто поражение Украины — это бы узаконило саму идею того, что сильные соседи могут диктовать свои условия и подминать суверенитет более мелких стран.

Путин вновь пытается использовать войну в Украине не только как территориальный спор, но и как рычаг для структурной переделки мировой политики. Он пытается добиться для России права влиять на архитектуру безопасности стран Запада.

Выступление Путина, в котором он всячески подчеркивал близость России и США, подтверждает эту гипотезу: «Хоть нас и разделяют океаны, наши страны на самом деле близкие соседи. Когда мы встретились, вышли из самолетов, я сказал: „Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым“. И по-соседски это звучит очень, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив».

«Но Трамп ничего не обещал Путину с точки зрения нормализации отношений — да, его приняли в США на высшем уровне, признание Путину важно, но признание на хлеб не намажешь, его нельзя конвертировать в твердую валюту», — сказал политолог Рощин. «Трампу нужно прекратить притворяться, что он достиг прогресса, если прогресса на самом деле нет», — добавил Дэниел Фрид.