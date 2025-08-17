Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
План встречи Трампа и Путина нашли в гостиничном принтере. Саммит в итоге отклонился от программы

17 августа, 2025 12:16

Мир 0 комментариев

После встречи президентов России и Америки был запланирован обед в честь Владимир Путина, согласно документам службы протокола Госдепартамента США, забытым в принтере в одном из отелей Анкориджа, изученным американским Национальным общественным радио (NPR).

В документах содержатся имена и телефонные номера сотрудников службы протокола, планы рассадки делегаций и даже подсказки, как произносить русские фамилии — POO-tihn, Laav-rof и так далее. Белый дом пока не прокомментировал эти данные, пишет NPR.

Восемь распечатанных страниц были найдены и переданы NPR тремя неназванными постояльцами гостиницы Captain Cook неподалеку от военной базы, где проходила встреча — они лежали в одном из доступных для всех гостей принтеров. Нашли их в пятницу около 9 утра по местному времени, то есть примерно за два часа до прибытия в Анкоридж двух президентов.

Документы показывают в очередной раз, насколько спонтанной была встреча двух президентов и что ее формат менялся несколько раз. В них отражен план, по которому сначала планировалась встреча в формате «два на два»: президент России Владимир Путин и его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков должны были вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

Незадолго до встречи сообщалось, что президенты сначала поговорят с глазу на глаз, не считая переводчиков. В итоге во встрече участвовало по три официальных лица с каждой стороны: к Путину и Ушакову присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров, а к Трампу и Уиткоффу — госсекретарь Марко Рубио.

После этого, согласно полученным NPR документам, должен был состояться обед «в честь его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации». В обеде должны были участвовать по шесть делегатов с каждой из сторон.

Ланч должен был быть скромным — первое блюдо из зеленого салата с винегретной заправкой и хлеба с розмариново-лимонным сливочным маслом; выбор основного блюда из филе-миньон с перечным соусом или палтуса. В качестве гарниров предлагалась картофельное пюре с маслом или спаржа. На десерт — крем-брюле с мороженым.

Из документов также следует, что Трамп подарит Путину настольную статуэтку с белоголовым орланом — птицей-символом США.

В конечном итоге ланч не состоялся, но план Белого дома устроить обед — даже самый скромный — в честь Путина должен расстроить оппозицию в Америке и политиков в Украине и по всей Европе, где болезненно восприняли кадры с американскими солдатами, на коленях расстилавшими ковровую дорожку перед российским президентским самолетом.

Критики в этом увидели зловещий символизм: президент Америки, которого на Западе принято называть лидером свободного мира, встречает как почетного гостя автократа, разыскиваемого Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях.

Но кроме международного символизма и свидетельств хаотичной подготовки ко встрече, утечка поднимает вопрос об отношении к информационной безопасности в администрации Трампа.

В своей статье NPR напоминает, что в марте этого года журналиста случайно добавили в секретный чат, где вице-президент США, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники обсуждали планы авиаударов по Йемену.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

