План встречи Трампа и Путина нашли в гостиничном принтере. Саммит в итоге отклонился от программы

В документах содержатся имена и телефонные номера сотрудников службы протокола, планы рассадки делегаций и даже подсказки, как произносить русские фамилии — POO-tihn, Laav-rof и так далее. Белый дом пока не прокомментировал эти данные, пишет NPR.

Восемь распечатанных страниц были найдены и переданы NPR тремя неназванными постояльцами гостиницы Captain Cook неподалеку от военной базы, где проходила встреча — они лежали в одном из доступных для всех гостей принтеров. Нашли их в пятницу около 9 утра по местному времени, то есть примерно за два часа до прибытия в Анкоридж двух президентов.

Документы показывают в очередной раз, насколько спонтанной была встреча двух президентов и что ее формат менялся несколько раз. В них отражен план, по которому сначала планировалась встреча в формате «два на два»: президент России Владимир Путин и его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков должны были вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

Незадолго до встречи сообщалось, что президенты сначала поговорят с глазу на глаз, не считая переводчиков. В итоге во встрече участвовало по три официальных лица с каждой стороны: к Путину и Ушакову присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров, а к Трампу и Уиткоффу — госсекретарь Марко Рубио.

После этого, согласно полученным NPR документам, должен был состояться обед «в честь его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации». В обеде должны были участвовать по шесть делегатов с каждой из сторон.

Ланч должен был быть скромным — первое блюдо из зеленого салата с винегретной заправкой и хлеба с розмариново-лимонным сливочным маслом; выбор основного блюда из филе-миньон с перечным соусом или палтуса. В качестве гарниров предлагалась картофельное пюре с маслом или спаржа. На десерт — крем-брюле с мороженым.

Из документов также следует, что Трамп подарит Путину настольную статуэтку с белоголовым орланом — птицей-символом США.

В конечном итоге ланч не состоялся, но план Белого дома устроить обед — даже самый скромный — в честь Путина должен расстроить оппозицию в Америке и политиков в Украине и по всей Европе, где болезненно восприняли кадры с американскими солдатами, на коленях расстилавшими ковровую дорожку перед российским президентским самолетом.

Критики в этом увидели зловещий символизм: президент Америки, которого на Западе принято называть лидером свободного мира, встречает как почетного гостя автократа, разыскиваемого Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях.

Но кроме международного символизма и свидетельств хаотичной подготовки ко встрече, утечка поднимает вопрос об отношении к информационной безопасности в администрации Трампа.

В своей статье NPR напоминает, что в марте этого года журналиста случайно добавили в секретный чат, где вице-президент США, министр обороны и другие высокопоставленные чиновники обсуждали планы авиаударов по Йемену.