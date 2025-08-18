Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Журналист Айдис Томсонс: «Трагедию можно использовать для наживы?»

Редакция PRESS 18 августа, 2025 07:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Ведущий программы Krustpunktā на Латвийском радио поделился в "Фейсбуке" историей, случившейся с одной семьёй, просившей помощи в несчастье.

Он рассказал, что побывал в гостях в окрестностях Сидгунды. У хозяйки дома по соседству накануне произошла трагедия - в автоаварии погиб человек.

"Меня поистине огорчил её рассказ о том, что кто-то может использовать такую трагедию ради наживы. Разбитую машину нужно было вывезти, и члены семьи, будучи потрясены, вызвали эвакуатор, чтобы машину доставили к ним домой (соседка сказала - на расстоянии 5 км). Эвакуатор это сделал и потребовал заплатить 700 евро. Сын в волнении побежал к банкомату и снял, заплатил наличными. Квитанцию не дали. Теперь все местные удивляются такой сумме. Соседка не знала, что это за фирма, но тоже сказала: надо бы выяснить, кого в момент такой трагедии не стоит звать на помощь. И я тоже не понимаю: неужели те, кто пользуется [тем, что у людей] шоковое состояние, думают, что они сами ограждены от таких бед?" - недоумевает и огорчается Томсонс в своём посте.

Большинство комментаторов пишут, что прежде чем приобретать любую услугу или товар, нужно уточнить цену, чтобы избежать подобных случаев, но есть и другие мнения.

- Просто не плати, и всё. Если человек за что-то такое требует 700 евро, впадай в другую крайность и скажи, что, так как он до оказания услуги не назвал цену, ты думал, что тот поможет бесплатно, и поэтому платить не будешь вообще. К таким жлобам - только так же, как и они к другим. Пусть тогда берёт заключённый договор и жалуется в суд. А, стоп, договора-то и нет. Чека нет, ничего нет. Пусть валит домой со своим эвакуатором.

- Прежде чем вызывать, всегда надо спрашивать цену - сколько это будет стоить.

- Печально, что люди ведут себя так бесчеловечно за счёт чужой беды.

- Очень, очень грустно. Но ничего, я верю в эффект бумеранга или силу кармы. Так тому и быть!

- И в чём проблема? Ведь есть же номер телефона, на который звонили!

- Думаю, что они привыкли к людским трагедиям, да, это жутко, но привыкли. Для них это только и исключительно бизнес.

- Очередная статья, чтобы комментаторы затеяли споры. В Сигулде много домашних хозяйств, у которых есть трактора, они и отбуксируют побитую машину, куда надо. За гораздо меньшую сумму. Если эвакуатор вызывать из Риги, то сумма такая. Тогда уж всем похоронным бюро тоже надо сочувствовать и хоронить за счёт конторы?

- Наживаются на чужой беде.

- Не понимаю, что здесь удивляет?! Цифры, которые озвучивают эвакуаторы, везде ненормальные. Не вижу основания для удивления и в связи с отсутствием чека - так во всех случаях, ну, как минимум 99%. Давайте перестанем удивляться и ужасаться, вспомним, что близятся выборы - вспомним и начнём считать, сколько раз "государство" предавало своих жителей. Проблема не в конкретной ситуации, а во всеобъемлющей хренотени, которую нам велят называть государством (системой, политикой и т.д.). Если ты изо дня в день находишься в среде, где приоритет для государства - обжулить население, невольно это самое население начинает преобразовываться, так как лгать, мошенничать и воровать - это же "по-государственному". Можем ли мы ещё пробудиться - я уже не знаю.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 50 реакций
Комментарии (0) 50 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 5 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать