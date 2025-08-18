Журналист Айдис Томсонс: «Трагедию можно использовать для наживы?»

Он рассказал, что побывал в гостях в окрестностях Сидгунды. У хозяйки дома по соседству накануне произошла трагедия - в автоаварии погиб человек.

"Меня поистине огорчил её рассказ о том, что кто-то может использовать такую трагедию ради наживы. Разбитую машину нужно было вывезти, и члены семьи, будучи потрясены, вызвали эвакуатор, чтобы машину доставили к ним домой (соседка сказала - на расстоянии 5 км). Эвакуатор это сделал и потребовал заплатить 700 евро. Сын в волнении побежал к банкомату и снял, заплатил наличными. Квитанцию не дали. Теперь все местные удивляются такой сумме. Соседка не знала, что это за фирма, но тоже сказала: надо бы выяснить, кого в момент такой трагедии не стоит звать на помощь. И я тоже не понимаю: неужели те, кто пользуется [тем, что у людей] шоковое состояние, думают, что они сами ограждены от таких бед?" - недоумевает и огорчается Томсонс в своём посте.

Большинство комментаторов пишут, что прежде чем приобретать любую услугу или товар, нужно уточнить цену, чтобы избежать подобных случаев, но есть и другие мнения.

- Просто не плати, и всё. Если человек за что-то такое требует 700 евро, впадай в другую крайность и скажи, что, так как он до оказания услуги не назвал цену, ты думал, что тот поможет бесплатно, и поэтому платить не будешь вообще. К таким жлобам - только так же, как и они к другим. Пусть тогда берёт заключённый договор и жалуется в суд. А, стоп, договора-то и нет. Чека нет, ничего нет. Пусть валит домой со своим эвакуатором.

- Прежде чем вызывать, всегда надо спрашивать цену - сколько это будет стоить.

- Печально, что люди ведут себя так бесчеловечно за счёт чужой беды.

- Очень, очень грустно. Но ничего, я верю в эффект бумеранга или силу кармы. Так тому и быть!

- И в чём проблема? Ведь есть же номер телефона, на который звонили!

- Думаю, что они привыкли к людским трагедиям, да, это жутко, но привыкли. Для них это только и исключительно бизнес.

- Очередная статья, чтобы комментаторы затеяли споры. В Сигулде много домашних хозяйств, у которых есть трактора, они и отбуксируют побитую машину, куда надо. За гораздо меньшую сумму. Если эвакуатор вызывать из Риги, то сумма такая. Тогда уж всем похоронным бюро тоже надо сочувствовать и хоронить за счёт конторы?

- Наживаются на чужой беде.

- Не понимаю, что здесь удивляет?! Цифры, которые озвучивают эвакуаторы, везде ненормальные. Не вижу основания для удивления и в связи с отсутствием чека - так во всех случаях, ну, как минимум 99%. Давайте перестанем удивляться и ужасаться, вспомним, что близятся выборы - вспомним и начнём считать, сколько раз "государство" предавало своих жителей. Проблема не в конкретной ситуации, а во всеобъемлющей хренотени, которую нам велят называть государством (системой, политикой и т.д.). Если ты изо дня в день находишься в среде, где приоритет для государства - обжулить население, невольно это самое население начинает преобразовываться, так как лгать, мошенничать и воровать - это же "по-государственному". Можем ли мы ещё пробудиться - я уже не знаю.