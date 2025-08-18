Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Репше о встрече на Аляске: «Это огромный позор для Америки» (7)

Редакция PRESS 18 августа, 2025 09:06

Выбор редакции 7 комментариев

Бывший премьер Латвии Эйнар Репше откликнулся на аляскинскую встречу двумя постами в соцсети "Х". Отклики на них заслуживают публикации. Мы выбрали наиболее приличные из них.

В первом твите он заявляет следующее: "Это огромный позор для Америки - то, что эти преступники, убийцы и похитители детей были приняты с красной ковровой дорожкой, улыбками и аплодисментами. Вообще любой американец, голосовавший за Трампа, слегка чокнутый, но это дело самих американцев".

А во втором посте тема продолжена: "Однако каждый поляк, украинец или выходец из стран Балтии, голосовавший за Трампа, должен считаться предателем своей этнической родины. Не менее. Конечно, за исключением случая, если он принесёт справку от врача об оправдывающем медицинском состоянии - то есть о том, что он - клинический идиот".

Заметим, что фамилию Трампа Репше пишет с маленькой буквы. 

И что же публика? 

- Мы тут дико замахнулись на Америку, но, может, давайте начнём со своей страны, с самокритики? С того, что мы самые бедные и отсталые в Европе, так стабильно там держимся, и кто же в этом виноват - Путин, Трамп?..

- Эйнар, с тобой и правда что-то случилось, медикаменты закончились или психолог куда-то пропал. Эйнар, ты так не шути. Со всем этим надо что-то делать.

- Для США это выгодно. Каждый дополнительный месяц войны вливает примерно 5 миллионов долларов от НАТО. И Латвии это тоже выгодно, цель Китая была в ослаблении США, но теперь США начнёт из этого медленно выкарабкиваться. Если русские вторгнутся в страны Балтии, США придётся вовлечься в этом, а им, в свою очередь, это невыгодно, соответственно - есть давление, чтобы этого не допустить. А Китай сейчас будет делать всё, чтобы был конфликт Россия - НАТО, но цель Трампа - наказать за это Китай, чтобы этого не произошло.

- А как с теми, кто голосовал за Байдена, публично обещавшего не реагировать на небольшую войну в Украине и отменившего санкции Трампа для "Северного потока - 2"?

- Проблема среднего человека везде одинакова: чем дальше от эпицентра войны, тем меньше это интересует и меньше ощущается какая-либо угроза.

- Позор - это "история успеха", когда ты с Валдисом Домбровскисом сократил пенсии, будучи министром финансов!

- Жаль только, что наше моральное величие делает нас бедными с уничтоженной культурой. Но кого это интересует?!

- Чья бы корова мычала...

- Эйнар, старичок, кончай нести чушь. Не начинай теперь ещё и американцев делить на хороших и плохих. Вы с корешами в Латвии людей уже разделили, если ты старательно это будешь выносить наружу, то нам будет плохо.

- Огромный позор - это ты. Создал дерьмовый лат, загнавший народ в бедность.

- Заговорил человек, пустивший на дно нашу промышленность. Помолчал бы.

- Я напомню, что вторым выбором была Камала.

- Один из основателей ДННЛ вернулся к прежним комсомольским убеждениям и голосовал бы за коммунистку Харрис.

- Латвия среди других стран ЕС занимает последние места по всем показателям. У нас не рождаются дети, царят скудность, бедность, закрыты сотни школ. Неужели в этом виноват Трамп, а может быть, Путин? Не пора ли наконец посмотреть на себя? Ведь именно ваша политика создала это горе.

- Эйнар, что с тобой? Откуда ты упал, как снег с ясного неба... и сразу же с такой предъявой!!!

- Кто бы говорил о предательстве.

- Я был о тебе лучшего мнения. Обзывать мыслящих иначе идиотами - это уровень бомжа из подворотни. Там, кажется, ты и находишься. Fck, а когда-то я за тебя даже голосовал...

- А кто ещё был в меню? Представительница воукизма из 173 гендеров с деньгами Сороса, которая за 4 года не смогла поставить Украине нужное количество оружия? Увы, но никакой альтернативы - плохо в обоих случаях, и MAGA, и WOKE.

- У них хотя бы был выбор, за кого голосовать :)

- А разве клиническим идиотам голосовать можно?

- Снова поделены хорошие и плохие... Честно говоря, я был бы рад, если бы открылось, что вы в самом деле инопланетянин.

- Голосовал за Трампа и ни секунды не жалел. А что сказать об избирателях Байдена? Байден дал Путину зелёный свет для нападения.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (7)

Важно 14:53

7 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (7)

Важно 14:00

7 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (7)

Важно 13:45

7 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (7)

Новости Латвии 13:26

7 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (7)

Новости Латвии 13:02

7 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (7)

Важно 12:54

7 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (7)

Важно 12:35

7 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать