Заколдованный круг: к врачу за госсчёт — только в 2027-м году; как возникла такая ситуация?

Это подтвердил председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс, признавший, что в данный момент, в 2025-м, всё ещё лечатся и обследуются пациенты из очереди 2024 года, а очереди за этот год в ряде областей обеспечиваются за государственные средства лишь в 2026 и даже 2027 году.

Даже не будучи медиком, трудно представить, с какими диагнозами можно так долго ждать в очереди, но если пациент не обследуется сейчас или в ближайшее время, он вызывает на дом "неотложку", его везут в больницу и там он всё же проходит эти обследования. Так объясняет Калейс этот заколдованный круг.

Это последствия решений предыдущих министров - начиная с решения Павлютса в октябре 2020 года, во время пандемии Covid-19, отложить лечение хронических пациентов, хотя против этого возражали и больницы, и специалисты, предупреждая о последствиях, которые мы расхлёбываем сейчас: "Вот эти пациенты, которых два года не лечили, и вливаются в поток через неотложную помощь или как очень сложные пациенты".

До этого, правда, тоже были очереди, напоминает Калейс, но они образовывались в конце года и система с ними справлялась.