Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Лиепниекс в соцсети назвал Путина победителем; что думает народ по этому поводу? (2)

Редакция PRESS 17 августа, 2025 10:22

Важно 2 комментариев

TV24

Одним из первых своё мнение о встрече на Аляске по горячим следам высказал в соцсети писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, не дожидаясь утра субботы.

А пишет он следующее: "На мой взгляд, Путин - большой победитель и приобретатель от этого всего. Прежде всего его принимают по-королевски, как самого уважаемого из лидеров, он ни в чём не уступает ни по одному вопросу - даже не прекращение огня, перемирие, возвращение похищенных детей, ничего, и ему за это - тоже ничего. И он добился, что продолжит переговоры и т.д., как это уже тянется весь этот год, с той разницей, что Трамп теперь снова рассказывает, насколько Путин замечательный".

Реакция публики не замедлила последовать - вот самые интересные и показательные из многочисленных комментариев:

- По-моему, после этой встречи победа и не на стороне Путина. Раздел Украины за её спиной не состоялся, о смягчении санкций, наложенных на Россию, не слышно, планы о совместном освоении Арктики не озвучены и т.д. Всего-то и было, что красная дорожка и земля США как трибуна для путинского маразма.

- Вова Путин = Гитлер сегодня ездит по свету. Страна, чья экономика меньше, чем у Нидерландов или штата Техас, диктует, шантажирует, пугает полудохлой армией - и медленно достигает своего. А нынешние ведущие европейские политики - трусливые болваны и вульгарные ничтожества.

- Он в очередной раз обыграл Краснова как маленького ребёнка.

- Да ведь не сказано, что там вообще что-то из переговоров выйдет. Ведь это русское высокомерие, где-то бросился в глаза Лавров со своей майкой "СССР". Кто-то мог прийти с майкой польской или литовской губернии либо с майкой Первой мировой войны. Клоуны, и больше ничего.

- Русские УЖЕ это преподносят как победу и непоколебимое движение к СВОЕЙ ЦЕЛИ!

- Тут, увы, я с тобой согласиться не могу, но США правит человек с салатом в башке.

- Юргис, мне кажется, что с политической аналитикой у вас дела идут так же вкривь и вкось, как у Букшса с прогнозами погоды.

- Оба почистили пёрышки, иначе смысла никакого.

- Было бы наивно ожидать чего-то другого.

- Америка сегодня легализовала терроризм.

- Приобретатель в краткосрочной перспективе. Значимость этой встречи преувеличивается. И прежде всего в самой России.

- Победители - те, кто там участвовал. Проигравшая - Европа, которая настолько слаба, что её мнение всем до одного места. Чисто из вежливости господа расскажут, что договорились. Европа становится всё слабее, потому что повсюду не думают, как развивать производство и влияние, а производят чиновников, таких как Домбровскис, и других аналогичных беспозвоночных. Мне на одном собрании украинские коллеги сказали: "Вы в Европе очень не развиваетесь в ИТ и других сферах, и со временем Европа станет самым бедным регионом". Тогда я посмеялся, но, поездив по миру и посмотрев, как другие развиваются, приходится делать вывод - Европа развивает лишь больные идеи и чиновников. А то, что мы в НАТО или слабом Евросоюзе, ничего не меняет - в какой-то момент мы просто станем товаром на столе у больших господ. Что делать? По-моему, мощность надо отдавать в производство - как военное, так и пригодное для экспорта. Теперь Латвия никому не нужна - ни США, ни Европе, так как мы - словно богадельня, которая расхищает все деньги. Наподобие украинцев с их коррупцией - она надоела многим в США, и это их величайшее поражение в этой войне.

- Америка всё ещё - богатейшая страна мира. Но после этого США - совершенно точно НЕ мощнейшая страна мира! Нет! И долго ещё не будет!!! Позёр Трамп спустил престиж США в унитаз. Вова Путин всё же авторитет для Трампа. А суд в Гааге - пародия и анекдот!

- А разве могло быть иначе?! Трамп будет есть Европу, Путин - Украину. Всем будет запрещено торговать с Россией, а США будут заключать договоры и торговать, перепродавая российские газ, нефть, минеральные удобрения, уран и т.д. Европе... по "сниженным" ценам - все будут довольны.

- Мешает ли это Латвии продолжать торговать или поддерживать сообщение с Россией?

- Конечно, мы можем спекулировать, какой был разговор, сколько и чего хочет Путин. Но результат на "исторической встрече" не достигнут. И ясно одно - дипломатия себя исчерпала, а Украина остаётся с немощной, пришедшей в упадок Европой, у которой большие рты, но пустые склады. С Украиной покончено.

- Как в шахматах - Путин начинает и выигрывает.

- Значит, убогая тыква - всё-таки агент Краснов, сто процентов. Где все трамписты? Лицом в подушку? Смывают позор под душем?

И, конечно, в комментариях не обошлось без конспирологии:

- Никакой Путин на Аляске не был. Доналду прислали одного из двойников. Видео проанализированы, Путин там не присутствовал!

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 48 реакций
Комментарии (2) 48 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:35 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать