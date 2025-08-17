А почему не «сухой закон»? Собирают подписи, чтобы ещё сократить время торговли алкоголем

В качестве представителя инициативы указан некий Александр Тартинских. Он заявляет, что Латвия по-прежнему остаётся одной из ведущих стран ЕС по потреблению алкоголя на душу населения, причём в выходные это потребление особенно высокое, поэтому происходит больше ДТП, случаев насилия в семье, нарушений общественного порядка, проблем со здоровьем и вызовов неотложной медицинской помощи.

Новое время торговли алкоголем по выходным позволяет приобретать крепкие напитки, вино и пиво почти целый день, что способствует, по словам заявителя, формированию "привычек к длительному и бесконтрольному пьянству".

В сопроводительном тексте к инициативе говорится, что данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что потребление алкоголя в Латвии превышает 12 литров абсолютного спирта в год на душу населения. По статистике полиции, в выходные растёт число преступлений, связанных с алкоголем.

Что же предлагает Тартинских? Разрешить розничную торговлю алкоголем по субботам с 12:00 до 18:00, а по воскресеньям - с 12:00 до 16:00. По его мнению, это снизит доступность спиртного для длительных и бесконтрольных возлияний, особенно вечером и ночью. Он приводит в пример Норвегию, где такая мера помогла сократить число аварий, вызванных пьяными за рулём, а также других происшествий примерно на 17%.

Тартинских поясняет, что в Латвии есть люди, употребляющие алкоголь долго и систематически, причём часто ещё утром, чтобы опохмелиться. Если ограничить торговлю алкоголем по утрам, будет меньше возможностей продолжать затянувшееся пьянство, которое ухудшает здоровье и усугубляет социальные проблемы, убеждён он.

Кроме того, инициатор сбора подписей напоминает, что алкогольная зависимость связана с прогулами, пониженной продуктивностью труда и более частыми отпусками по болезни. Так что снижение чрезмерного употребления алкоголя помогло бы уменьшить ущерб для экономики и бремя для системы здравоохранения. Наряду с этим общественная среда стала бы более безопасной - было бы меньше происшествий в общественных местах, особенно утром и днём в выходные.