А почему не «сухой закон»? Собирают подписи, чтобы ещё сократить время торговли алкоголем

17 августа, 2025 14:47

Новости Латвии

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы ещё больше сократить время продажи алкоголя по выходным.

В качестве представителя инициативы указан некий Александр Тартинских. Он заявляет, что Латвия по-прежнему остаётся одной из ведущих стран ЕС по потреблению алкоголя на душу населения, причём в выходные это потребление особенно высокое, поэтому происходит больше ДТП, случаев насилия в семье, нарушений общественного порядка, проблем со здоровьем и вызовов неотложной медицинской помощи.

Новое время торговли алкоголем по выходным позволяет приобретать крепкие напитки, вино и пиво почти целый день, что способствует, по словам заявителя, формированию "привычек к длительному и бесконтрольному пьянству".

В сопроводительном тексте к инициативе говорится, что данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что потребление алкоголя в Латвии превышает 12 литров абсолютного спирта в год на душу населения. По статистике полиции, в выходные растёт число преступлений, связанных с алкоголем.

Что же предлагает Тартинских? Разрешить розничную торговлю алкоголем по субботам с 12:00 до 18:00, а по воскресеньям - с 12:00 до 16:00. По его мнению, это снизит доступность спиртного для длительных и бесконтрольных возлияний, особенно вечером и ночью. Он приводит в пример Норвегию, где такая мера помогла сократить число аварий, вызванных пьяными за рулём, а также других происшествий примерно на 17%.

Тартинских поясняет, что в Латвии есть люди, употребляющие алкоголь долго и систематически, причём часто ещё утром, чтобы опохмелиться. Если ограничить торговлю алкоголем по утрам, будет меньше возможностей продолжать затянувшееся пьянство, которое ухудшает здоровье и усугубляет социальные проблемы, убеждён он.

Кроме того, инициатор сбора подписей напоминает, что алкогольная зависимость связана с прогулами, пониженной продуктивностью труда и более частыми отпусками по болезни. Так что снижение чрезмерного употребления алкоголя помогло бы уменьшить ущерб для экономики и бремя для системы здравоохранения. Наряду с этим общественная среда стала бы более безопасной - было бы меньше происшествий в общественных местах, особенно утром и днём в выходные.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 14:15 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

