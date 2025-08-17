«Виноват самолёт»: реакция соцсетей на обвинение Цитсковскиса в связи с «полётами Кариньша»

"Я всё же думаю, что наибольшую вину в этом деле должен взять на себя пилот. Если бы пилот строго сказал: мужики, это расточительство, никуда не полетим. То никто никуда и не летал бы. Всё так просто".

Публика тут же подхватила и развила тему:

- Рижский аэропорт должен был запретить вылет. Давайте копать глубже.

- В принципе, не будь у нас аэропорта, никто бы никуда и не полетел. Пускай ездят на автобусе на свои тусовки.

- Неправильно. Виноват тот, кто залил в самолёт топливо. Если бы не заправил, ничего бы не произошло.

- Самолёт виноват, не понимаю, как можно этого не понимать.

- Я бы сказал, что виноваты братья Райт... Не изобрели бы самолёт, ничего и растрачено бы не было...

- Да, пилот недоработал. В самом экстремальном случае, при протесте, нужно было посадить самолёт не в Брюсселе, а хотя бы где-нибудь в Пхеньяне.

- Я думаю, что устриц и икру г-н Кариньш тоже не сам себе сервировал. Жду, когда стюардессу призовут на справедливый суд!!!

- Ещё ведь и таксист был, который вёз этого пилота.

- Пилот был занят, он объяснял Кришьянису [Кариньшу], почему самолёты летают, а крыльями не машут.

- Синоптики. Могли же сказать, что погода нелётная.

- Ну, вообще-то виноват тот работник аэропорта, который дал ему разрешение на вылет.

- Ну, шофёр, который вёз в аэропорт, тоже не без вины. Наверняка знал, что и как! Мог отвезти в приграничье, посмотреть, как хорошо народ живёт, когда денег много, как никогда!

- В будущем тебя будут судить за то, что использовал частный транспорт, если доступен троллейбус.