Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Виноват самолёт»: реакция соцсетей на обвинение Цитсковскиса в связи с «полётами Кариньша»

Редакция PRESS 17 августа, 2025 09:50

Для настроения 0 комментариев

Уже сообщалось, что в связи со скандалом по поводу полётов бывшего премьера Кришьяниса Кариньша прокуратура предъявила обвинение экс-главе Госканцелярии Янису Цитсковскису. Эта новость, естественно, не прошла незамеченной в соцсетях. Вот, в частности, что пишет пользователь Chupacabra.

"Я всё же думаю, что наибольшую вину в этом деле должен взять на себя пилот. Если бы пилот строго сказал: мужики, это расточительство, никуда не полетим. То никто никуда и не летал бы. Всё так просто".

Публика тут же подхватила и развила тему:

- Рижский аэропорт должен был запретить вылет. Давайте копать глубже.

- В принципе, не будь у нас аэропорта, никто бы никуда и не полетел. Пускай ездят на автобусе на свои тусовки.

- Неправильно. Виноват тот, кто залил в самолёт топливо. Если бы не заправил, ничего бы не произошло.

- Самолёт виноват, не понимаю, как можно этого не понимать.

- Я бы сказал, что виноваты братья Райт... Не изобрели бы самолёт, ничего и растрачено бы не было...

- Да, пилот недоработал. В самом экстремальном случае, при протесте, нужно было посадить самолёт не в Брюсселе, а хотя бы где-нибудь в Пхеньяне.

- Я думаю, что устриц и икру г-н Кариньш тоже не сам себе сервировал. Жду, когда стюардессу призовут на справедливый суд!!!

- Ещё ведь и таксист был, который вёз этого пилота.

- Пилот был занят, он объяснял Кришьянису [Кариньшу], почему самолёты летают, а крыльями не машут.

- Синоптики. Могли же сказать, что погода нелётная.

- Ну, вообще-то виноват тот работник аэропорта, который дал ему разрешение на вылет.

- Ну, шофёр, который вёз в аэропорт, тоже не без вины. Наверняка знал, что и как! Мог отвезти в приграничье, посмотреть, как хорошо народ живёт, когда денег много, как никогда!

- В будущем тебя будут судить за то, что использовал частный транспорт, если доступен троллейбус.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:10 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать