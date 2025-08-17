Четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья, говорят исследователи. Но почему все так не работают?

Крупнейшее исследование такого рода, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, обнаружило, что сокращение рабочей недели до четырех дней значительно улучшает самочувствие.

Исследователи из Бостонского колледжа отслеживали четыре ключевых показателя — выгорание, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье — в 141 компании в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии.

«Мы обнаружили значительное улучшение самочувствия работников, — говорит ведущий автор исследования Вэнь Фань в интервью Би-би-си. — Компании также отметили рост производительности и доходов. Теперь, когда испытательный период закончился, 90% участников решили продолжить четырехдневную рабочую неделю».

Новая работа ученых — еще одна в растущем массиве исследований, связывающих более короткую рабочую неделю с улучшением здоровья, баланса между работой и личной жизнью и общим повышением удовлетворенности жизнью. Совсем недавно другое исследование показало, что длительный рабочий день может изменить структуру мозга.

Но если польза для здоровья так очевидна, почему мы не работаем четыре дня в неделю?

Культура сверхурочной работы

Китай известен своей рабочей культурой «996», когда сотрудники трудятся с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.

В Индии, где быстро развиваются секторы технологий и финансов, сотрудники часто сталкиваются с постоянным давлением, вынуждающим их работать много и в неурочное время, чтобы удовлетворить глобальный спрос.

«В таких странах, как Китай, Индия, США и Великобритания, длительный рабочий день считается поводом для гордости», — говорит профессор Фань.

В Японии неоплачиваемые сверхурочные настолько распространены, что в японском языке даже есть слово для обозначения смерти от переработки: кароси.

«В Японии работа — это не просто работа, это почти социальный ритуал, — говорит Хироши Оно, эксперт по рынку труда и культуре труда в Японии. — Люди приходят рано и засиживаются допоздна, даже если нет реальной работы, просто чтобы показать свою преданность. Это своего рода представление. Как в боевых искусствах, есть определенный способ, как это делать».

Он объясняет, что такой подход подпитывается коллективистской культурой Японии: «В Японии не любят „безбилетников“. Если один человек начинает брать в пятницу выходной, другие думают: почему он может прогулять работу сегодня?»

Многим может показаться удивительным, что даже законные льготы, такие как отпуск по уходу за ребенком, японцы часто не используют.

«Мужчины могут взять до года отпуска, но очень немногие это делают — они не хотят доставлять неудобства своим коллегам», — говорит Оно.

Тем не менее, профессор Вэнь Фань считает, что эксперименты, подобные тому, что поставили ученые, начинают менять отношение к работе — даже в местах, где традиции работать сверхурочно очень сильны.

В Исландии почти 90% людей сейчас работают по сокращенному графику или имеют право сократить рабочую неделю.

Подобные эксперименты проводились или проводятся в нескольких странах, включая Южную Африку, Бразилию, Францию, Испанию, Доминиканскую Республику и Ботсвану.

В начале этого года в Токио начали пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели для государственных служащих. Дубай недавно запустил аналогичную летнюю инициативу для своих госслужащих. С октября 2025 года 67 южнокорейских компаний начнут экспериментировать с 4,5-дневной рабочей неделей.

Работа не стыкуется с жизнью

«С начала пандемии все больше людей чувствуют, что их работа и жизнь не синхронизированы. И эту тенденцию невозможно обратить вспять», — говорит Карен Лоу, генеральный директор 4 Day Week Global.

Ее организация помогает компаниям по всему миру — от Бразилии до Намибии и Германии, — тестировать модель четырехдневной рабочей недели.

Один из ее самых успешных проектов — полицейское управление в городе Голден, штат Колорадо, где работают 250 сотрудников. С момента введения четырехдневной рабочей недели расходы на сверхурочную работу сократились почти на 80%, а количество увольнений снизилось вдвое.

«Если это работает в полицейском управлении, где сотрудники патрулируют улицы и реагируют на чрезвычайные ситуации, то это может работать везде, — говорит Лоу. —

Когда мы начали первый эксперимент в 2019 году, было всего несколько заинтересованных компаний. Теперь их тысячи. Доказательства есть. Не хватает только понимания».

По словам Лоу, одно из распространенных заблуждений заключается в том, что более короткая рабочая неделя означает более низкую производительность. На самом деле, по ее утверждению, зачастую бывает наоборот.

В 2019 году Microsoft Japan опробовала четырехдневную рабочую неделю и зафиксировала 40-процентный рост продаж на одного сотрудника по сравнению с предыдущим годом. Однако компания решила не вводить эту меру на постоянной основе.

Лоу говорит, что в крупных компаниях есть свои сложности, поскольку у них есть разные отделы, и они работают в разных странах и часовых поясах.

В исследовании профессора Фань производительность труда в основном сохранилась, потому что компании сократили объемы работы, не представляющей особой ценности. Ненужные встречи заменили телефонными звонками или сообщениями.

Еще одно заблуждение, по словам Лоу, заключается в том, что сотрудникам придется работать больше, чтобы компенсировать дополнительный выходной день.

«Главное не в том, чтобы втиснуть пять дней в четыре, а в том, чтобы сократить потери, — говорит она. — А теперь, когда многие задачи автоматизированы с помощью ИИ, мы можем легче выявлять эти неэффективные задачи».

Эффективная мера по улучшению здоровья

Для Чарла Дэвидса, директора консультационного центра Университета Стелленбос в Кейптауне, четырехдневная рабочая неделя не просто изменила график работы — она стала спасательным кругом.

Его команда оказывает психологическую поддержку более 30 000 студентов. По его словам, до изменения графика сотрудники были на грани выгорания.

«Был высокий уровень прогулов. Люди постоянно звонили и сообщали, что заболели — не потому, что ленились, а потому, что находились в режиме выживания. Они работали на износ», — говорит он.

Южная Африка входит в число стран с самым высоким уровнем психического дистресса в мире.

Команде Чарла, состоящей из 56 человек, приходилось регулярно сталкиваться с травмирующими ситуациями, большим количеством дел и нехваткой ресурсов. Это очень выматывало сотрудников.

Он решил ввести четырехдневную рабочую неделю, несмотря на сопротивление руководства и скептицизм собственной команды.

«Они думали, что это никогда не сработает. Но это сработало, и результаты были феноменальными», — говорит он.

За год, прошедший до начала эксперимента, команда зарегистрировала 51 больничный.

За шесть месяцев четырехдневной рабочей недели это число сократилось до четырех.

Сотрудники отмечали улучшение сна, увеличение физической активности и возможность заниматься хобби. «Они проводили выходные с семьей, а не занимались нудными домашними делами, — говорит Чарл. — Я думал, что большинство из них воспользуются дополнительным свободным временем для частной практики и заработка, но так поступил только один человек».

Чарл считает, что улучшение самочувствия его сотрудников положительно сказалось на их работе: «Они стали более сосредоточенными, более чуткими. Это действительно отразилось на улучшении качества услуг для студентов».

Универсального решения не существует

Тем не менее, такие изменения невозможно применять повсеместно.

«Важную роль играют промышленная структура страны и стадия ее развития», — говорит профессор Вэнь Фань.

«В Африке многие работники заняты в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности или неформальном секторе, — добавляет Карен Лоу. — Им не до обсуждения вопросов гибкости графика работы».

Низкоквалифицированный физический труд сложнее реструктурировать, и работодатели в этих секторах часто стремятся увеличить прибыль, а не пересматривать графики, говорит Лоу.

Но некоторые успехи все же есть.

Исследование профессора Фань включало компании из строительной, производственной и гостиничной отраслей, и некоторые из них сообщили об успехах.

«Это может работать в целом ряде секторов, но я не хотела бы делать вид, что четырехдневная рабочая неделя — это панацея, — говорит она. — Это не универсальное решение».

В авангарде — молодежь

Эксперты сходятся во мнении, что главная сила, движущая эти изменения, будет исходить от молодежи.

Глобальный опрос, проведенный в 2025 году, показал, что впервые в истории баланс между работой и личной жизнью превзошел зарплату в списке приоритетов.

В Южной Корее многие молодые работники заявляют, что согласились бы на сокращение зарплаты в обмен на более короткую рабочую неделю.

«Мы наблюдаем растущее сопротивление среди молодого поколения, — говорит профессор Фань. — У них принципиально другие представления о целях работы и о том, чего они хотят от жизни».

Она отмечает, что такие явления, как «Великая отставка» (массовые увольнения после пандемии), «тихая отставка» (выполнение только обязательных рабочих обязанностей) и, как в Китае, «лежачий протест» (отказ от культуры сверхурочной работы), свидетельствуют о том, что молодые работники находят способы выразить свое недовольство и отказаться от культуры выгорания.

Со временем эти изменения могут изменить нормы поведения на рабочем месте.

В Японии Хироши Оно уже наблюдает некоторые изменения.

«Сейчас 30% японских мужчин берут отпуск по уходу за ребенком, а раньше этого почти не встречалось, — говорит он. — Это показывает, что люди стали уделять больше внимания своему благополучию».

Карен Лоу согласна с этим: «Впервые сотрудники действительно начинают стоять за себя. И чем они моложе, тем больше требуют перемен».

Она считает, что это движение набирает обороты: «Ковид стал первым переломным моментом. Я надеюсь, что следующим будет четырехдневная рабочая неделя».