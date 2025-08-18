Нужны деньги — идите работать! Германия отказалась платить папуасам за страдания колониального периода

Правительство ФРГ признало "несправедливость, совершенную во время германского колониального господства" по отношению к колониям. Однако там напомнили, что "концепция компенсаций в международном праве возникает при нарушении международного обязательства".

Никаких обязательств Берлина по отношению к колониям тогда не было, "следовательно, концепция компенсаций неприменима в контексте колониального прошлого Германии", добавили в правительстве ФРГ. Там напомнили, что еще в 2021 году согласились выплатить Намибии 1,1 млрд евро в течение 30 лет. Однако эти средства так и не начали переводить. Переговоры с властями страны продолжаются, заявили в кабмине. Кроме того, власти рассказали, что поддерживают контакты со многими странами по вопросу возвращения культурных ценностей и человеческих останков из колониальной эпохи.

"Зеленые" раскритиковали такую позицию правительства, призвав к "сочувствию, а не формальному юридическому отказу".

Германская империя сделала ставку на политику колонизации в конце XIX века. В разные исторические периоды у нее были колонии в Азии, Океании и Африке.

Правление в германских колониях характеризовалось эксплуатацией природных ресурсов и людей, насильственной ассимиляцией и геноцидом местного населения. По итогам Первой мировой войны колонии Германии были разделены между победившими державами.