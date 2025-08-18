Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужны деньги — идите работать! Германия отказалась платить папуасам за страдания колониального периода

© Deutsche Welle 18 августа, 2025 09:55

Мир 0 комментариев

Д-р Генрих Шнее, Гербертсхёэ (сегодня Копоко), Немецкая Новая Гвинея, 1900 год, с членами полицейского отряда из местных жителей. Фото: Википедия.

Власти ФРГ не намерены выплачивать компенсации бывшим колониям Германской империи. Это следует из ответа германского кабмина на парламентский запрос оппозиционной партии "Союз 90"/"зеленые". В субботу, 16 августа, о нем сообщили агентство dpa и газета Tagesspiegel.

Правительство ФРГ признало "несправедливость, совершенную во время германского колониального господства" по отношению к колониям. Однако там напомнили, что "концепция компенсаций в международном праве возникает при нарушении международного обязательства".

Никаких обязательств Берлина по отношению к колониям тогда не было, "следовательно, концепция компенсаций неприменима в контексте колониального прошлого Германии", добавили в правительстве ФРГ. Там напомнили, что еще в 2021 году согласились выплатить Намибии 1,1 млрд евро в течение 30 лет. Однако эти средства так и не начали переводить. Переговоры с властями страны продолжаются, заявили в кабмине. Кроме того, власти рассказали, что поддерживают контакты со многими странами по вопросу возвращения культурных ценностей и человеческих останков из колониальной эпохи.

"Зеленые" раскритиковали такую позицию правительства, призвав к "сочувствию, а не формальному юридическому отказу".

Германская империя сделала ставку на политику колонизации в конце XIX века. В разные исторические периоды у нее были колонии в Азии, Океании и Африке.

Правление в германских колониях характеризовалось эксплуатацией природных ресурсов и людей, насильственной ассимиляцией и геноцидом местного населения. По итогам Первой мировой войны колонии Германии были разделены между победившими державами.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

