«Журналистов прошу не беспокоить»: Муйжниеце покидает Академию спортивной педагогики

Муйжниеце возглавляла академию с конца апреля.

О конкурсе на нового руководителя университет сообщит позднее. Агентству LETA известно, что с сентября обязанности директора академии будет исполнять заместитель Муйжниеце, бывший директор департамента высшего образования, науки и инноваций Минобрнауки Диана Лайпниеце.

Связаться с самой Муйжниеце агентству LETA пока не удалось.

В пятницу вечером она поделилась своими планами на будущее в соцсети "Х":

"На выборы в Сейм кандидатуру выставлять не буду. Политику буду наблюдать со стороны. Продолжу работать для образования и спорта. Журналистов прошу не беспокоить :)"