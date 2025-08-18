«Как 100 лет назад»; «Ведь мы это заслужили»: в сети обсуждают временные платформы на станциях

Внешний вид платформ и их функциональность, естественно, не могли не стать предметом обсуждения в соцсетях.

Вот что пишет пользователь Nepareizais в соцсети "Х", приложивший к твиту фотографии: "Новые био-эко-деревянные платформы на ж/д станции Рига - ведь мы это заслужили".

Как реагируют на это читатели? А вот как:

- Деревянная Рига.

- Бабушка наконец может сесть в поезд и выйти из него без посторонней помощи и не ползая по полу поезда.

- Ужасная дешёвка.

- Ретро-вайб.

- Всё новое - это хорошо забытое старое. Так в Риге пешеходные дорожки и улицы с деревянным покрытием были распространены в XVII-XIX веках. Их постепенно заменили булыжной мостовой, особенно после сноса укреплений Старой Риги в 1857-63 годах, когда начал развиваться центр с каменными зданиями и более современной инфраструктурой.

- Предполагаются травмы в осенне-зимне-весенний период, когда дерево станет мокрым и скользким.

- Погоди-ка, там две ступени? А не пандус? Это означает, что с детскими и инвалидными колясками снова нельзя будет ими воспользоваться? А бабушка точно очень рада лазанию без возможности за что-то удержаться.

- Что-то надо быстро выдумать... а давай из досок сколотим.

- Так можно было и временную станцию Rail Baltica открыть - из дерева.

- Как 100 лет назад. Регресс.

- Вы ничего не понимаете в бизнесе. Через пять лет дерево сгниёт, придётся менять. Бетон / тротуарная плитка там лет двадцать простоят и ремонта не потребуют.

- Джизус, как в 1905 году!

- Следующий шаг в эко-направлении - деревянные рельсы. Давайте поставим! Мы это можем! Сколько бы ни стоило!!!

Минсообщения начало строить перроны из дерева - как уличные террасы возле баров. Это инновация от министра Швинки, подсмотренная в старых фильмах про ковбоев... Это, правда, не стыкуется с "зелёным" планом не рубить деревья, но, как известно, если "Прогрессивным" надо рубить, то они это сделают и глазом не моргнут.

- А телефоны, падая, в щель не провалятся?

- Ну надо же куда-то девать эти деревья, которые срубили ради велодорожки!