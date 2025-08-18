Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как 100 лет назад»; «Ведь мы это заслужили»: в сети обсуждают временные платформы на станциях

Редакция PRESS 18 августа, 2025 07:43

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с тем, что посадка в новые электропоезда и высадка из них оказались затруднены из-за слишком высоких вагонов и низких перронов, было принято решение соорудить временные деревянные платформы на тех железнодорожных станциях, где это необходимо. Такие платформы уже эксплуатируются на Центральном вокзале в Риге, станциях Торнякалнс и Засулаукс.

Внешний вид платформ и их функциональность, естественно, не могли не стать предметом обсуждения в соцсетях.

Вот что пишет пользователь Nepareizais в соцсети "Х", приложивший к твиту фотографии: "Новые био-эко-деревянные платформы на ж/д станции Рига - ведь мы это заслужили".

Как реагируют на это читатели? А вот как:

- Деревянная Рига.

- Бабушка наконец может сесть в поезд и выйти из него без посторонней помощи и не ползая по полу поезда.

- Ужасная дешёвка.

- Ретро-вайб.

- Всё новое - это хорошо забытое старое. Так в Риге пешеходные дорожки и улицы с деревянным покрытием были распространены в XVII-XIX веках. Их постепенно заменили булыжной мостовой, особенно после сноса укреплений Старой Риги в 1857-63 годах, когда начал развиваться центр с каменными зданиями и более современной инфраструктурой.

- Предполагаются травмы в осенне-зимне-весенний период, когда дерево станет мокрым и скользким.

- Погоди-ка, там две ступени? А не пандус? Это означает, что с детскими и инвалидными колясками снова нельзя будет ими воспользоваться? А бабушка точно очень рада лазанию без возможности за что-то удержаться.

- Что-то надо быстро выдумать... а давай из досок сколотим.

- Так можно было и временную станцию Rail Baltica открыть - из дерева.

- Как 100 лет назад. Регресс.

- Вы ничего не понимаете в бизнесе. Через пять лет дерево сгниёт, придётся менять. Бетон / тротуарная плитка там лет двадцать простоят и ремонта не потребуют.

- Джизус, как в 1905 году!

- Следующий шаг в эко-направлении - деревянные рельсы. Давайте поставим! Мы это можем! Сколько бы ни стоило!!!

Минсообщения начало строить перроны из дерева - как уличные террасы возле баров. Это инновация от министра Швинки, подсмотренная в старых фильмах про ковбоев... Это, правда, не стыкуется с "зелёным" планом не рубить деревья, но, как известно, если "Прогрессивным" надо рубить, то они это сделают и глазом не моргнут.

- А телефоны, падая, в щель не провалятся?

- Ну надо же куда-то девать эти деревья, которые срубили ради велодорожки!

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать