Почему они не рожают? В Латвии пересматривают детские пособия

Отчаянная ситуация с демографией в стране, когда семьи не торопятся обзаводиться детьми, а смертность в два раза превышает рождаемость, вынуждает государственных мужей предпринимать какие-то шаги в этом направлении или хотя бы говорить о необходимости решения вопроса.

За 9 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировано 9 716 новорожденных - и это на 12,7% (1 419 человечков) меньше, чем за тот же период 2023-го, - говорят данные Центрального статистического управления. А также антирекорд: впервые за 9 месяцев года число родившихся в Латвии не достигло 10 тысяч, и тенденция продолжилась и в ноябре.

Что в таких случаях предпринимает государство? Бьет тревогу? Увеличивает государственную поддержку? Всячески стимулирует деторождение и создает в стране благоприятные для этого условия?

Минблаг ЛР представил комиссии Сейма по социальным и трудовым делам план увеличения ряда пособий семьям с детьми со следующего года...

Как мы жили?

Надо отметить, что некоторые пособия семьям с детьми последний раз пересматривались 20 лет назад. Семейное пособие – притча во языцех – годами составляло... 11,38 евро в месяц на одного ребенка, на второго - 22,76, на третьего и последующих — 34,14.

За эти годы при нищенской подачке государства выросло несколько поколений детей, пока в 2022-м государство не «расщедрилось» и не подняло размер пособий, сделав заметные бонусы для семей с тремя и более детьми. За одного ребенка в возрасте до 20 лет — 25 евро в месяц, за двух детей — 100 (или по 50 евро за каждого ребенка), за троих детей — 225 евро (т. е. по 75 за каждого), за 4 и более детей — по 100 евро за каждого.

Однако это увеличение помощи, которое правительство преподнесло как манну небесную, - пшик в том вале цен, который обрушился на Латвию в последние 3-4 года. Себе-то правители не забывают корректировать зарплаты, не говоря уже о безумном совмещении должностей: как будто они нереальные трудяги – работают не покладая рук в разных комиссиях и советах на благо своих соотечественников, перебивающихся наемным трудом...

Повысить!

Министерство благосостояния предлагает удвоить размер пособия на одного ребенка до 50 евро в месяц, на что потребуется 34 млн. евро из бюджета. Предлагается увеличить пособия семьям с двумя и более детьми, а также родительские пособия.

Еще с 2003 года выплата по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 171 евро в месяц, а в период от 1,5 до 2 лет - 42,69 евро.

Министерство предлагает привязать сумму выплат к среднему доходу по стране, установив размер пособия на ребенка до 1,5 года на уровне 50% от среднего дохода.

Если предложения Минблага найдут поддержку у законодателей, то в следующем году пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года может вырасти до 422 евро. Для этого нужно дополнительное государственное финансирование на сумму 71,4 млн. евро.

Говоря о повышении пособия в следующем году, используют данные ЦСУ о медианной зарплате за 2023 год, хотя правильнее было бы говорить о медиане 2025-го. Да и в 2023-м медианная зарплата «на бумаге» составила 1 225 евро, а после налогов - 905. Но не будем придираться. Если проект пройдет в принципе, тогда и суммы будут корректироваться.

Расчеты министерства необходимых сумм были сделаны исходя из прогноза, что в месяц будет рождаться более 1 100 детей. А у нас, как показывает статистика, деторождение пошло на убыль...

На пенсию раньше? Лучше деньгами!

Или еще предложение от Минблага - обсудить возможность досрочного выхода на пенсию для родителей или опекунов предпенсионного возраста, если их страховой стаж составляет не менее 25 лет.

Сейчас, когда идет речь о том, что скоро нечем будет платить пенсии будущим пенсионерам, предложение снизить пенсионный возраст какой-то группе жителей вряд ли найдет поддержку в правительстве. А вот узаконить денежную прибавку к пенсии за ребенка и тем более за нескольких детей, которых воспитали мать и (или) отец, было бы хорошим стимулом и поддержкой в старости.

Как в Эстонии, например, где уже давно к пенсионному стажу добавляются 2 года, а ставка пенсии повышается на 1,5-годовой коэффициент за каждого ребенка или более - в зависимости от года рождения дитя...

Как бы это не отобрали...

Реально ли это все? При составлении госбюджета на 2025 год вообще шла речь о сокращении привилегий семьям с детьми, в частности отпуска по уходу за ребенком. Вот что говорил тогда в интервью министр благосостояния Улдис АУГУЛИС:

«Сокращение отпуска по уходу за ребенком не входит в текущую повестку дня министерства. Нет его и в повестке дня при формировании бюджета в перспективе четырех лет... Идея сокращения отпуска по уходу за ребенком появилась в ходе мозгового штурма, когда искали решение проблемы доступности рабочей силы в будущем...»

Зато в 2025 году повысилось родительское пособие для работающих родителей – до 75% от размера пособия для неработающих родителей. А оно не повышалось с 2014 года.

Но мы верим Антону Павловичу ЧЕХОВУ, который писал, что «если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить». Поэтому наступление на пособие по уходу еще возможно: пусть идут работать, а детей - в детские садики. И это предложение уже прозвучало из уст премьер-министра.

То есть в этом году необходимо найти решение, чтобы обеспечить доступность детских садов для детей с одного года, - сказала Эвика СИЛИНЯ. Действительно, чего это они сидят дома до 2 лет и еще деньги получают государственные? Так что под тем или иным соусом возможны изменения. В казне денег нет, нас предупреждали...

В Минблаге признают, что увеличение любого пособия требует чрезвычайно большого объема ресурсов и если придется выбирать между родительским пособием и пособием по уходу за ребенком, то приоритетом министерства является второе. Потому что его получает каждый родитель.

И прежний министр благосостояния Рамона ПЕТРАВИЧА припомнила, что год назад Минблаг выступил с аналогичной презентацией, назвав пособия одним из главных приоритетов. Однако на бюджете 2025 года это не отразилось. Но мы-то понимаем, что в июне - выборы в местные самоуправления, а министр Улдис Аугулис представляет Союз «зеленых» и крестьян. Увеличение пособий – самый лакомый кусочек для электората.

А может, и выгорит? Недавно президент Латвии Эдгарс РИНКЕВИЧС заявил по ТВ, что демографическая ситуация должна стать одним из приоритетов государства в этом году...

И другие «но»

Почему они (то есть народ) не рожают? Этого не понимают власти предержащие. Вон ведь у иных трое, а то и больше детей, и от нескольких браков. А причин - несколько.

1. Кому рожать-то? Женщины Латвии в первый раз делают это в среднем в 28 лет (по данным 2023 года), второй раз – в 31,2 года. До третьего, который бы реально поднимал демографию, дело уже может не дойти.

И женщин в возрасте первых родов чисто арифметически стало на 40% меньше по сравнению с 2016 годом.

2. На что жить-то? Латвия входит в тройку стран Евросоюза, жители которых наименее довольны своим уровнем жизни. По данным Eurostat, жители Латвии и Греции оценили качество своей жизни на 6,9 балла из 10 возможных. Сравним с самыми довольными: жители Финляндии - 7,8, Бельгии, Австрии, Румынии и Словении - 7,7.

Зарплаты потенциальных родителей оставляют желать лучшего. Люди хотят получать как минимум 1 500 евро, а получают 600-800, если не являются востребованными айтишниками, строителями, врачами, не работают в госсекторе или системе самоуправления на хлебных должностях.

Более того, идет тенденция к закрытию точек общепита, производств, где работает значительная часть населения.

3. Где жить-то? На съем квартиры и оплату коммунальных услуг может уходить зарплата одного из родителей. Взять ипотеку, не имея средств на первый взнос, - нереально.

...Вот вам и демография. Судя по всему, люди стали более трезво подходить к созданию семьи и рождению детей, понимая, что помощи ждать неоткуда...

Оксана ПЕТРЕНКО