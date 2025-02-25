Почему не был на акции в поддержку Украины? Нацактивисты укорили Элксниньша

В понедельник в Даугавпилсе прошли марш и акция в поддержку Украины. С речами выступили руководитель Дома единства самоуправления Диана Солдане, член правления SIA “Daugavpils reģionālās slimnīca” Эдгарс Лабсвирс и другие.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему на мероприятии не присутствовало руководство думы, Элксниньш сказал, что думу представляла председатель комитета по образованию и культуре Ливия Янковска (“Sarauj, Latgale!”).

«Не о чем тут думать, она присутствовала», - прокомментировал политик.

Он также уклонился от ответа на вопрос о том, что изменилось в третью годовщину войны в Украине, если над зданием мэрии развевается украинский флаг.

«Мне трудно комментировать, развевается что-то или нет, я не могу это комментировать», - сказал председатель думы.

После полномасштабного вторжения России в Украину большинство дум самоуправлений подняли флаги в поддержку Украины. В Даугавпилсе этого не произошло, что вызвало недовольство некоторых жителей.