Почему девочки и мальчики решают математику по-разному — и что это меняет в жизни

Девочки чаще идут по школьной классике: аккуратно выстраивают цифры, считают «как положено», проверяют шаги. Мальчики же чаще бросаются в обходные пути — округляют, упрощают, перестраивают задачу на лету. И вот что удивило исследователей: оба способа дают одинаково точные ответы на лёгких задачах, но на сложных примерах разница становится заметной.

Те, кто привык полагаться только на алгоритмы, хуже справляются с задачами, где нужно подумать нестандартно. А те, кто использует гибкие shortcuts, быстрее находят решения на задачах уровня SAT — и чаще выбирают STEM-профессии.

Учёные проверили это на школьниках, а затем — на 810 взрослых. Задание было элементарным: сложить 125 + 238 в уме. И снова: 69% женщин признались, что мысленно «получается столбиком», а почти половина мужчин — что ищут короткую схему. И снова: алгоритмисты хуже справлялись с более сложными задачами на вероятности и логику.

Почему так? Исследователи говорят о «желании нравиться учителю» и школьных нормах, но реальность, похоже, куда проще: мальчики чаще выбирают рискованные решения, а девочки — точные и безопасные. Два разных когнитивных маршрута, которые работают по-разному в зависимости от сложности задачи.

Это не делает кого-то «лучше» или «хуже» в математике.

Это означает, что в реальной жизни математика — не только про правильные ответы, но и про умение мыслить разными способами.

И вывод исследования звучит неожиданно мудро:

✦ алгоритмы дают точность,

✦ смелость даёт гибкость,

✦ а самые сильные математики — те, кто умеет делать и то, и другое.