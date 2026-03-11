Побьёт ли 11 марта температурный рекорд?

При этом на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе будет прохладнее - там воздух местами прогреется лишь до +6 градусов.

В течение дня количество облаков увеличится. Утром в Латгале облачность будет больше, однако днём там ожидается более ясная погода. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Основные осадки синоптики прогнозируют в Курземе, начиная со второй половины дня.

Ветер сохранится слабый или умеренный, южного и юго-западного направления.

В Риге облаков станет больше, однако существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в столице достигнет +13 или +14 градусов.

«Рекорд тепла для 11 марта в Риге составляет +11,7 градуса и был зафиксирован в 1997 году».

«Абсолютный рекорд по стране для этой даты установлен в прошлом году в Даугавпилсе - тогда температура поднялась до +14,9 градуса».

С уходом антициклона атмосферное давление в Латвии снизилось до 1012-1017 гектопаскалей на уровне моря.