Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

По всей стране — ливни с грозами и сильным ветром: погода во вторник

© LETA 16 сентября, 2025 08:21

Важно 0 комментариев

Во вторник во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой, во время грозы возможен град и сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

Временами небо будет проясняться, на востоке страны сохранится облачность. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 14 метров в секунду, на западном побережье Курземе ветер усилится до 20-23 метров в секунду. При грозе в любой точке страны возможны кратковременные порывы до 15-20 метров в секунду.

В Риге будет светить солнце, воздух прогреется до +19 градусов. Есть вероятность кратковременных дождей и гроз с порывистым ветром; большую часть дня ожидается умеренный южный ветер.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:50 16.09.2025
Стартовали бесплатные фитнес-занятия для жителей столицы
Bitnews.lv 28 минут назад
Британский премьер осудил Маска за призыв к роспуску парламента
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латвия: с 10 до 11 междугородние автобусы встанут; в знак протеста
Sfera.lv 1 час назад
«LDz Cargo» в первом полугодии потеряла 3,7 млн евро
Bitnews.lv 1 час назад
Британские истребители Typhoon направлены в Польшу для защиты НАТО
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: а зарплата-то – растёт…
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: урежем «зелени»
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: система на границе – учёт и контроль
Sfera.lv 15 часов назад

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Мир 10:27

Мир 0 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Читать

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения 0 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Читать

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Читать

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Читать

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Важно 10:07

Важно 0 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать