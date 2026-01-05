Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По всей Латвии пройдут мероприятия в честь 35-й годовщины баррикад

Редакция PRESS 5 января, 2026 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С 13 января в Риге и других регионах Латвии пройдут мероприятия, посвященные 35-й годовщине баррикад, сообщили агентству ЛЕТА в Музее баррикад 1991 года.

Во вторник, 13 января, в почтовом отделении на улице Элизабетес в Риге состоится гашение специального конверта "Баррикадам - 35", выпущенного "Latvijas pasts". Автор дизайна конверта и штемпеля - художник Гиртс Грива.

13 января в 18:00 на Закюсале у здания Латвийского телевидения состоится памятное мероприятие в честь защитников баррикад, на котором торжественную клятву принесут более 100 яунсаргов.

С 14 января до 27 января на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Мы защитили Латвию", посвященная событиям того времени - от планирования защиты стратегических объектов до сноса последней баррикады. Параллельно на сайте Музея баррикад 1991 года barikades.lv будет доступна цифровая версия выставки с дополнительными фотографиями.

В пятницу, 16 января, в Сейме пройдет конференция "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности".

В этот же день в 12:00 на Марупском кладбище состоится памятное мероприятие у могилы Роберта Мурниекса, первого погибшего на баррикадах 1991 года, а в 16:00 - памятное мероприятие в его честь у Вецмилгравского моста.

В субботу, 17 января, в Сейме, Кабинете министров, Латвийском радио, Латвийском телевидении и в компании "Tet" на улице Дзирнаву пройдет день открытых дверей в честь годовщины баррикад.

В этот же день в 17:00 на Домской площади состоится праздничный гала-концерт "Баррикадам 1991 года - 35", а в воскресенье, 18 января, в 15:00 в Кипсальском выставочном зале прозвучит концерт "Мы защитили Латвию".

Во вторник, 20 января, обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучат церковные колокола, а в школах состоится урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предложит обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

