По всей Европе на неделю: полиция ужесточает контроль на дорогах

Со вторника по 22 сентября во всех странах Евросоюза проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции "ROADPOL".

Кроме того, во время этой акции, 18 сентября, пройдет "День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей". Цель акции - общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными.

В течение этой недели полиция будет усиленно следить за безопасностью движения и за его участниками. Дополнительное внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения - велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также тому, не управляют ли автомобилисты транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.