По всей Европе на неделю: полиция ужесточает контроль на дорогах

© LETA 16 сентября, 2025 07:52

Новости Латвии

С сегодняшнего дня Государственная полиция будет усиленно следить за безопасностью и участниками дорожного движения, сообщили в Госполиции.

Со вторника по 22 сентября во всех странах Евросоюза проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции "ROADPOL".

Кроме того, во время этой акции, 18 сентября, пройдет "День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей". Цель акции - общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными.

В течение этой недели полиция будет усиленно следить за безопасностью движения и за его участниками. Дополнительное внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения - велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также тому, не управляют ли автомобилисты транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Обновлено: 10:50 16.09.2025
Стартовали бесплатные фитнес-занятия для жителей столицы
Bitnews.lv 27 минут назад
В Риге две улицы на выходные станут пешеходными
Bitnews.lv 36 минут назад
Британский премьер осудил Маска за призыв к роспуску парламента
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латвия: с 10 до 11 междугородние автобусы встанут; в знак протеста
Sfera.lv 1 час назад
Финляндия: ЕС «отстегнёт» на границу
Sfera.lv 1 час назад
В Варшаве сбили дрон у резиденции президента, задержаны белорусы
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: а зарплата-то – растёт…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: для моржей продлили купальный сезон
Sfera.lv 17 часов назад

Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Читать
Загрузка

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции

Мир 10:27

Мир

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Читать

Губит Латвию не русский: учитель истории

Мнения 10:26

Мнения

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Читать

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

Важно 10:24

Важно

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Читать

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы

Мир 10:15

Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Читать

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за?

Важно 10:07

Важно

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Читать