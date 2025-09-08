По гуманитарным причинам: Латвия приняла семерых нелегалов

Таким образом, всего в этом году пресечены уже 9527 попыток нелегального пересечения границы.

По соображениям гуманности в этом году в Латвии приняты 22 мигранта.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по соображениям гуманности.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью до зимы сохранится достаточно напряженной, заявил недавно агентству ЛЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.