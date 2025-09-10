«Плохая новость, но не всё потеряно»: Раев о ситуации с американскими деньгами

В рамках программы, которая предусматривала выделение 1,6 миллиарда долларов для Европы в период с 2018 по 2022 год, деньги получили Эстония, Латвия, Литва, и средства были распределены на четыре года. «Это существенное финансирование, но не так, что теперь у нас все закончится», — пояснил Раев, добавив, что мы приобрели американское оборудование, что в то время было критически важно, и поэтому хотели продолжить связи с американцами, потому что, покупая американское оружие, мы автоматически становимся друзьями США.

«Таким образом, американцы обеспечивают какую-то сферу, а это означает, что мы зависим от них, но с другой стороны — мы довольно тесно с ними связаны», — признал И. Раев.

«К сожалению, мы потеряли деньги в программе «The Baltic Security Initiative», но все еще не потеряно, мы должны работать в области внешней политики, потому что деньги в этой программе есть до сентября 2026 года (финансовый год для американцев начинается в октябре), а это значит, что в этом и следующем году мы можем рассчитывать на это финансирование. Пентагон не запросил финансирование для этих двух программ. Тогда мы должны задействовать свои рычаги, чтобы убедить руководство Пентагона в необходимости продолжения этих программ», – сказал Раев.