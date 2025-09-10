Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Плохая новость, но не всё потеряно»: Раев о ситуации с американскими деньгами

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 сентября, 2025 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

«Это плохая новость для нас», — сказал TV24 депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооруженных сил Игорь Раев, комментируя планы США сократить финансирование военных нужд стран Восточной Европы, граничащих с Россией.

В рамках программы, которая предусматривала выделение 1,6 миллиарда долларов для Европы в период с 2018 по 2022 год, деньги получили Эстония, Латвия, Литва, и средства были распределены на четыре года. «Это существенное финансирование, но не так, что теперь у нас все закончится», — пояснил Раев, добавив, что мы приобрели американское оборудование, что в то время было критически важно, и поэтому хотели продолжить связи с американцами, потому что, покупая американское оружие, мы автоматически становимся друзьями США.

«Таким образом, американцы обеспечивают какую-то сферу, а это означает, что мы зависим от них, но с другой стороны — мы довольно тесно с ними связаны», — признал И. Раев.

«К сожалению, мы потеряли деньги в программе «The Baltic Security Initiative», но все еще не потеряно, мы должны работать в области внешней политики, потому что деньги в этой программе есть до сентября 2026 года (финансовый год для американцев начинается в октябре), а это значит, что в этом и следующем году мы можем рассчитывать на это финансирование. Пентагон не запросил финансирование для этих двух программ. Тогда мы должны задействовать свои рычаги, чтобы убедить руководство Пентагона в необходимости продолжения этих программ», – сказал Раев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:10 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать