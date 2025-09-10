Платил за увольнение 4 месячных зарплаты: бывший ректор ЛУ признан виновным

Видземский окружной суд, рассмотрев апелляционный протест прокурора, постановил отменить оправдательный приговор Рижского городского суда от 13 мая 2024 года.

Окружной суд оштрафовал Муйжниекса на 35 минимальных месячных зарплат или 25 900 евро и лишил его права занимать должности в органах государственного управления в течение двух лет.

После подготовки полного текста приговора в течение десяти дней можно будет подать кассационную жалобу.

В первой инстанции прокурор просил признать Муйжниекса виновным в злоупотреблении служебным положением и оштрафовать на 31 000 евро, а также лишить его права занимать должности в органах государственного управления в течение двух лет.

В 2019 году ректор заключил с четырьмя сотрудниками соглашение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию. Согласно закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и учреждений местного самоуправления, в случае увольнения по соглашению сторон выходное пособие может быть выплачено в размере 70 % от среднемесячного заработка работника, однако ректор обязался выплатить каждому из этих сотрудников выходное пособие в размере четырехмесячного среднего заработка.