Пт, 27. Марта
Пистoриус призвал США не урезать помощь Украине из-за войны с Ираном

Редакция PRESS 27 марта, 2026 11:38

Мир 0 комментариев

LETA

Министр обороны Германии Борис Писториус (на фото слева) призвал администрацию США не сворачивать военную помощь Украине на фоне возможных затруднений в войне против Ирана. "Мой призыв к США остается прежним: не упускать из виду, что Украина и вопрос о том, кто победит в этой войне и чем она закончится, тоже играют центральную роль для интересов безопасности США в Европе", - заявил глава оборонного ведомства в ходе визита в Австралию в пятницу, 27 марта.

Писториус подчеркнул, что международные партнеры поставляют Украине вооружения "в ее оборонительной борьбе против агрессора, который пытается захватить украинскую территорию". Спор о том, должны ли европейцы участвовать в американо-израильской войне против Ирана, - это, по его словам, отдельный вопрос. Ранее президент США и госсекретарь предупредили, что отсутствие европейской поддержки в войне против Ирана будет иметь последствия для поставок оружия Украине.

Писториус - о "переброске вооружений на Ближний Восток"

Газета Washington Post 26 марта сообщила, что Пентагон изучает возможность переброски американского оружия,закупленного европейцами для Украины, на Ближний Восток - поскольку война с Ираном истощает запасы боеприпасов. Писториус заявил в Австралии, что узнал об этом только из прессы и не получал официального подтверждения из США. По его словам, он для себя решил больше не комментировать незамедлительно каждый заголовок из США.

Касательно германского участия в программе закупок американских вооружений для Украины (PURL) Писториус заявил, что не может подтвердить факта переброски закупленного Германией оружия на Ближний Восток.

На вопрос о возможных последствиях для будущих поставок боеприпасов в Германию Писториус ответил: "Мы уже делаем все возможное, чтобы быстрее самим встать на ноги. Мы закупаем быстрее, чем когда-либо прежде." Теперь, по его словам, необходимо совместно с промышленностью найти пути для обеспечения поставок.

В ходе визита в Австралию Писториус осмотрел авиабазу, где ознакомился с беспилотным боевым самолетом Boeing MQ-28 Ghost Bat - возможным кандидатом на оснащение военно-воздушных сил ФРГ. На полях визита была подписана декларация о намерениях с немецким оборонным предприятием TDW, специализирующимся на производстве боеголовок и планирующим наладить производство в Австралии.

Писториус отверг опасения относительно досягаемости иранских ракет до Европы. "Европа в безопасности, тем более что Германия защищается не в одиночку в сфере противовоздушной обороны, а в контексте сил противовоздушной обороны НАТО", - заявил он на австралийской военной базе близ Брисбена.

Министр также сослался на развертывание израильской системы противовоздушной обороны Arrow 3, которая вскоре будет готова к боевому применению. "Это огромный шаг вперед. Я еще помню критические голоса, когда мы ее закупали. Мол, не будет никаких ракет, которые эта штука должна была бы перехватывать", - сказал Писториус.

Система Arrow 3 способна уничтожать вражеские ракеты на высоте свыше 100 километров - возможность, которой у бундесвера до сих пор не было. Авиабаза Шёневальде/Хольцдорф на границе федеральных земель Саксонии-Анхальта и Бранденбурга станет первым из трех запланированных мест дислокации Arrow в Германии.

"Конечно, теоретически эти ракеты (иранские. - Ред.) могут достичь Европы. Но, честно говоря, мы знали это и раньше. Вопрос в том, с какой боеголовкой и с какой точностью. Именно поэтому мы полагаемся на совместно выстроенный оборонный потенциал НАТО", - сказал Писториус.

Министр также сообщил, что ракеты для американской системы ПВО Patriot вскоре будут производиться в Германии оборонным концерном MBDA. "Но ускорить это дополнительно мы не можем, если говорить честно ", - добавил он.

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

