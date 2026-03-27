Пистoриус призвал США не урезать помощь Украине из-за войны с Ираном

Писториус подчеркнул, что международные партнеры поставляют Украине вооружения "в ее оборонительной борьбе против агрессора, который пытается захватить украинскую территорию". Спор о том, должны ли европейцы участвовать в американо-израильской войне против Ирана, - это, по его словам, отдельный вопрос. Ранее президент США и госсекретарь предупредили, что отсутствие европейской поддержки в войне против Ирана будет иметь последствия для поставок оружия Украине.

Писториус - о "переброске вооружений на Ближний Восток"

Газета Washington Post 26 марта сообщила, что Пентагон изучает возможность переброски американского оружия,закупленного европейцами для Украины, на Ближний Восток - поскольку война с Ираном истощает запасы боеприпасов. Писториус заявил в Австралии, что узнал об этом только из прессы и не получал официального подтверждения из США. По его словам, он для себя решил больше не комментировать незамедлительно каждый заголовок из США.

Касательно германского участия в программе закупок американских вооружений для Украины (PURL) Писториус заявил, что не может подтвердить факта переброски закупленного Германией оружия на Ближний Восток.

На вопрос о возможных последствиях для будущих поставок боеприпасов в Германию Писториус ответил: "Мы уже делаем все возможное, чтобы быстрее самим встать на ноги. Мы закупаем быстрее, чем когда-либо прежде." Теперь, по его словам, необходимо совместно с промышленностью найти пути для обеспечения поставок.

В ходе визита в Австралию Писториус осмотрел авиабазу, где ознакомился с беспилотным боевым самолетом Boeing MQ-28 Ghost Bat - возможным кандидатом на оснащение военно-воздушных сил ФРГ. На полях визита была подписана декларация о намерениях с немецким оборонным предприятием TDW, специализирующимся на производстве боеголовок и планирующим наладить производство в Австралии.

Писториус отверг опасения относительно досягаемости иранских ракет до Европы. "Европа в безопасности, тем более что Германия защищается не в одиночку в сфере противовоздушной обороны, а в контексте сил противовоздушной обороны НАТО", - заявил он на австралийской военной базе близ Брисбена.

Министр также сослался на развертывание израильской системы противовоздушной обороны Arrow 3, которая вскоре будет готова к боевому применению. "Это огромный шаг вперед. Я еще помню критические голоса, когда мы ее закупали. Мол, не будет никаких ракет, которые эта штука должна была бы перехватывать", - сказал Писториус.

Система Arrow 3 способна уничтожать вражеские ракеты на высоте свыше 100 километров - возможность, которой у бундесвера до сих пор не было. Авиабаза Шёневальде/Хольцдорф на границе федеральных земель Саксонии-Анхальта и Бранденбурга станет первым из трех запланированных мест дислокации Arrow в Германии.

"Конечно, теоретически эти ракеты (иранские. - Ред.) могут достичь Европы. Но, честно говоря, мы знали это и раньше. Вопрос в том, с какой боеголовкой и с какой точностью. Именно поэтому мы полагаемся на совместно выстроенный оборонный потенциал НАТО", - сказал Писториус.

Министр также сообщил, что ракеты для американской системы ПВО Patriot вскоре будут производиться в Германии оборонным концерном MBDA. "Но ускорить это дополнительно мы не можем, если говорить честно ", - добавил он.