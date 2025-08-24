Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пикет против перехода на обучение на латышском языке запланирован на пятницу

24 августа, 2025 09:02

Перед самым началом учебного года Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) планирует провести пикет против перехода на обучение на латышском языке, о чём агентство LETA узнало в Рижской думе.

Намеченные время и место мероприятия - пятница, 29 августа, в 16:45, ул. Екаба, 11, возле зданий Сейма. Впрочем, опыт показывает, что под вечер в пятницу в зданиях парламента мало кого из депутатов можно встретить.

На пикете планируется высказать возражения по поводу прекращения общеобразовательных программ для национальных меньшинств и призвать обеспечить общеобразовательное обучение на родном языке детей.

Предполагаемое число участников - 50 человек.

Пикет заявлен в порядке, установленном законом, но заявка всё ещё рассматривается.

Как ранее пояснял председатель правления ЛАШОР, бывший депутат Сейма Игорь Пименов, в сентябре начнётся "третий год принудительного перехода на общеобразовательное обучение на латышском языке", и ЛАШОР возражает против такой политики.

Ассоциация приводит аргумент, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которое лишается государством возможности получить всеобщее образование на родном языке.

По мнению Пименова, переход на обучение только на государственном языке следует считать "осознанной политикой ассимиляции", вследствие чего ликвидируется возможность сохранить идентичность и полноценно передать будущему поколению свою культурно-этническую принадлежность.

ЛАШОР считает, что отдельное образование по интересам во внеучебное время не может заменить образование на родном языке, и считает обоснованным требование к государству на деньги русскоговорящих налогоплательщиков обеспечивать образование на этом языке. Это позволило бы восстановить принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся в Латвии в 1920-е и 1930-е годы, а также выполнить обещания Народного фронта Латвии.

Кроме того, ЛАШОР предлагает принять особый закон о школах национальных меньшинств, по которому объём использования родного языка определял бы совет школы.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

