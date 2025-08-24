Пикет против перехода на обучение на латышском языке запланирован на пятницу

Намеченные время и место мероприятия - пятница, 29 августа, в 16:45, ул. Екаба, 11, возле зданий Сейма. Впрочем, опыт показывает, что под вечер в пятницу в зданиях парламента мало кого из депутатов можно встретить.

На пикете планируется высказать возражения по поводу прекращения общеобразовательных программ для национальных меньшинств и призвать обеспечить общеобразовательное обучение на родном языке детей.

Предполагаемое число участников - 50 человек.

Пикет заявлен в порядке, установленном законом, но заявка всё ещё рассматривается.

Как ранее пояснял председатель правления ЛАШОР, бывший депутат Сейма Игорь Пименов, в сентябре начнётся "третий год принудительного перехода на общеобразовательное обучение на латышском языке", и ЛАШОР возражает против такой политики.

Ассоциация приводит аргумент, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которое лишается государством возможности получить всеобщее образование на родном языке.

По мнению Пименова, переход на обучение только на государственном языке следует считать "осознанной политикой ассимиляции", вследствие чего ликвидируется возможность сохранить идентичность и полноценно передать будущему поколению свою культурно-этническую принадлежность.

ЛАШОР считает, что отдельное образование по интересам во внеучебное время не может заменить образование на родном языке, и считает обоснованным требование к государству на деньги русскоговорящих налогоплательщиков обеспечивать образование на этом языке. Это позволило бы восстановить принципы образования национальных меньшинств, осуществлявшиеся в Латвии в 1920-е и 1930-е годы, а также выполнить обещания Народного фронта Латвии.

Кроме того, ЛАШОР предлагает принять особый закон о школах национальных меньшинств, по которому объём использования родного языка определял бы совет школы.