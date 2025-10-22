Первый гололёд на латвийских дорогах! Где самые опасные участки?

По данным Latvijas Valsts ceļi, осложнённые условия движения наблюдаются:

• на шоссе A2 “Видземес шоссе” — от поворота на Рауне до Виреши,

• на A3 “Валмиерском шоссе” — от Стренчи до Валки,

• на региональной дороге P27 Смилтене–Гулбене — от Смилтене до Удрупе.

Метеорологи напоминают, что в переходный сезон, когда температура колеблется около нуля, на дорогах может быстро образовываться наледь, особенно на мостах, путепроводах, в лесных участках и у водоёмов.

Водителей просят следить за прогнозом погоды, адаптировать стиль вождения и проверить техническое состояние автомобиля — в частности, состояние шин и регулировку фар.

С 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы с полной массой до 3,5 тонны должны быть оборудованы зимними шинами, предназначенными для снега или льда и маркированными символом «гора и снежинка».

Зимний сезон содержания дорог в Латвии стартовал 16 октября и продлится до 15 апреля. В это время дорожные службы работают круглосуточно, очищая и обрабатывая покрытие при необходимости.

Если вы заметили опасные участки или другие проблемы с движением, сообщите об этом в Latvijas Valsts ceļi по круглосуточному бесплатному телефону 80005555 или в социальных сетях Twitter и Facebook.