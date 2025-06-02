Первая неделя лета: прогноз погоды

В ночь на понедельник, 2 июня, дождь ожидается в западных и центральных районах Латвии, а в течение дня - во многих частях страны. Также возможны грозы, местами сильные.

Ветер в понедельник будет дуть от слабого до умеренного с юга, но в течение дня постепенно перейдет на юго-западный и западный. Ночью температура опустится до +10...+15 градусов, в восточных районах будет на несколько градусов холоднее. Днем столбик термометра поднимется до +14...+19 градусов.

Во вторник, 3 июня, и в среду, 4 июня, погода будет частично облачной. Во вторник ночью в восточных и центральных районах ожидается дождь, днем на востоке - гроза, а в среду существенных осадков не предвидится. В некоторых районах ночью образуется туман.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада, а в среду перейдет в южный.

Ночные минимальные температуры ожидаются на уровне +5...+12 градусов. Дневные температуры повысятся до +16...+21 градуса в среду и до +22...+24 градусов в западных и центральных районах.

Во второй половине недели погодные условия будут схожими, во многих районах страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ночью столбик термометра не опустится ниже +8 градусов, а дневная температура поднимется до и выше +20 градусов.

