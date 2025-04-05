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Перевощиков прокомментировал ситуацию с кишечной палочкой: где же заразились дети?

Редакция PRESS 5 апреля, 2025 10:27

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В настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой произошло вне образовательных учреждений, поскольку не наблюдается случаев заболевания среди тех, кто не посещал эти учреждения, заявил директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Он отметил, что выявить причину инфекции, вызванной кишечной палочкой (E. coli), могли бы помочь результаты секвенирования. Эти результаты помогли бы сгруппировать случаи заражения, то есть структурировать данные, полученные в ходе эпидемиологического расследования.

Первичные результаты микробиологических исследований могут указывать на несколько вспышек инфекции E. coli, связанных с разными продуктами, однако также возможна комбинированная вспышка, когда один продукт загрязнён различными патогенами.

Штаммы E. coli, способные производить токсины, называются STEC/VTEC (E. coli, продуцирующая шигатоксин или веротоксин). ЦПКЗ сообщает, что в лабораторных исследованиях были выявлены два серотипа STEC (0103 и 026). Эти два серотипа были обнаружены у инфицированных людей, что свидетельствует о различных видах заболевания.

Перевощиков также не исключает, что один продукт питания мог содержать два возбудителя инфекции. Также в одном учреждении могли одновременно распространиться два разных варианта кишечной палочки.

На данный момент важно отличать спорадические случаи инфекции от тех, которые связаны с текущей вспышкой.

Специалист пояснил, что спорадическими считаются случаи, которые регистрируются регулярно — в среднем четыре-пять в месяц. Сейчас такие случаи также включаются в общее число заболевших. Перевощиков признал, что спорадические случаи затрудняют проведение эпидемиологического расследования.

В основном у детей эта инфекция протекает в лёгкой форме, но в отдельных случаях может быть очень тяжёлой, отметил специалист.

Основной трудностью в расследовании вспышки заболевания является то, что большинство заболевших — дети. В процесс вовлечены также несколько поставщиков питания, а сами дети не могут точно вспомнить, что именно они ели.

Инкубационный период инфекции, вызванной кишечной палочкой, сравнительно длительный — до десяти дней. Это значительно осложняет возможность вспомнить, что именно было съедено за десять дней до начала заболевания, особенно когда информация поступает от детей, отметил Перевощиков. Поэтому в ходе расследования ЦПКЗ проводит опросы родителей.

Подобная вспышка инфекции в Латвии в последний раз произошла в 2019 году в Сигулде — тогда заболевших было немного, однако течение болезни у инфицированных было тяжёлым. Результаты эпидемиологического расследования тогда выявили связь инфекции с конкретным приёмом пищи и учреждением, но сам продукт уже был недоступен для анализа.

Когда подобная вспышка E. coli произошла в Германии в 2011 году, эпидемиологическое расследование длилось около полугода. Прогнозировать продолжительность нынешнего расследования специалист не стал, лишь добавив, что возможны разные сценарии.

Эпидемиолог подчеркнул: чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки под проточной водой, а также под питьевой проточной водой тщательно мыть овощи и фрукты, правильно обрабатывать мясо и следовать рекомендациям ЦПКЗ.

Любому человеку с симптомами диареи или рвоты следует воздержаться от работы с продуктами питания и помнить, что заражение возможно также при тесном контакте с заболевшим.

Как уже сообщалось, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) проходят лечение уже пятеро детей с острой инфекцией, вызванной кишечной палочкой (E. coli), подтвердили в больнице агентству LETA.

К четвергу с момента начала вспышки в ДКУБ были госпитализированы 28 детей с подтверждённой инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин. Из них по состоянию на 3 апреля выписаны 12 детей, состояние которых позволило продолжить лечение амбулаторно.

В четверг в Детской больнице с подтверждённой инфекцией кишечной палочки лечились 16 детей — как в отделении интенсивной терапии, так и в инфекционном отделении.

По состоянию на 3 апреля зарегистрированы 58 заболевших, в том числе семь взрослых. В Риге — 27 заболевших, в Сигулдском крае — десять, в Адажском — восемь, в Цесисском и Лиепайском — по три, в Саласпилсском и Кекавском — по два, а в Елгавском, Ропажском и Южнокурземском краях — по одному случаю.

Случаи заболевания зафиксированы в 28 образовательных учреждениях — 26 детских садах и двух начальных школах.

В настоящее время обследованы 153 контактных лица, всего определено около 900 контактных лиц в образовательных учреждениях и по месту жительства.

Сейчас эпидемиологи ЦПКЗ ведут расследование в нескольких направлениях и уже проведено множество масштабных мероприятий, сообщает Центр.

Как уже сообщалось, во вторник Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила результаты лабораторных исследований 55 образцов продуктов питания, отобранных в дошкольных учреждениях, где ранее были зарегистрированы случаи заражения E. coli, продуцирующей шигатоксин. Ни в одном из образцов инфекция не была обнаружена.

В Латвии в прошлом году было зарегистрировано 42 случая этой инфекции. В среднем ежемесячно регистрируется от четырёх до пяти таких случаев, уточняет ЦПКЗ.

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