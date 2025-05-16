Переговоры будут продолжительными и мучительными: политолог о том, как война выдыхается

Переговоры, скорее всего, будут продолжительными и «мучительными», допустил политолог.

По его мнению, война зашла в тупик, поэтому переговоры выглядят логичным шагом. При этом продолжать боевые действия на их фоне РФ будет все труднее, учитывая жесткую позицию Европы и раздражение Штатов, полагает Орешкин: «США, похоже, начинают злиться».

Украина пошла на эти переговоры, чтобы не выглядеть стороной, которая тормозит мирный процесс, и это разумно, говорит политолог: «Было важно не выглядеть тормозом». По его словам, «соскочить» с этого процесса Москве теперь будет сложно.

По сравнению с переговорами в Стамбуле в 2022 году, РФ находится в более невыгодном положении: как экономически, так и на фронте, отметил Дмитрий Орешкин: «Экономика подходит к критической ситуации». Войска РФ нуждаются во всеобщей мобилизации, но Путин этого не хочет, считает политолог.

По его мнению, «Путин находится под серьезным давлением», в том числе со стороны Китая, поэтому ему «придется договариваться». «Вопрос в том, на каких условиях, с каким выражением лица из этой войны выходить».

Орешкин полагает, что, если бы Путин приехал в Стамбул, для него это было бы медийным поражением.

Говоря о роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе, политолог выразил мнение, что он ведет себя более жестко, чем Джо Байден, благодаря чему процесс «сдвинулся с мертвой точки»: «Во всяком случае Трамп создал новую политическую ситуацию».

Дмитрий Орешкин предполагает, что войну попытаются заморозить по линии фронта, так как у Украины недостаточно ресурсов, чтобы отвоевать оккупированные территории, а у РФ не хватает ресурсов, чтобы существенно продвинуться на фронте: «Придется договариваться с тем, что есть на руках».

«О чем-то договорятся, что-то подпишут, что-то останется зажёванным», — прогнозирует Орешкин, поясняя, что Украина, например, не пойдет на признание оккупированных территорий российскими.