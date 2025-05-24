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Пчелы против меда: еврокомиссар Домбровскис заговорил о сокращении бюрократии (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2025 10:55

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LETA

Сокращение бюрократии теперь входит и в повестку дня Евросоюза. О том, какую работу следует проделать в первую очередь в этой сфере, в интервью журналу Likums un Taisnība рассказал комиссар Евросоюза по экономике и продуктивности, осуществлению и упрощению Валдис Домбровскис, сообщает портал Jauns.lv.

"Мы выдвинули четкие цели - сократить административную нагрузку на предприятия в целом на 25%, а для малых и средних предприятий - на 35%", - заявляет Домбровскис.

Если считать, что ежегодные административные расходы по ЕС в целом составляют 150 миллиардов евро, то 25% означает сокращение административной нагрузки на 37,5 миллиарда. Еврокомиссия уже выдвинула первые конкретные предложения по отчетам о устойчивом развитии (sustainability) для предприятий. Предусмотрено, что требования этих отчетов будут касаться только крупных предприятий, в результате около 80% компаний от них избавят.

В целом в программе работы Еврокомиссии на этот год предусмотрено 18 инициатив, из них 11 относятся к упрощению. Причина - не только нехватка денег, но и конкурентоспособность: по росту продуктивности европейская экономика уже давно отстает от США и Китая.

"Направления работы разные - в частности, вложения в науку и в инновации, которые в Европе велики, но в США и Китае пропорционально они еще больше. Очень важно, чтобы Европа не отставала, особенно в новых стратегических сферах", - подчеркивает Домбровскис.

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