Паводок отступает: что происходит на Даугаве?

В Плявиняс река частично освободилась ото льда, у берегов остались нагромождения. Ниже по течению затор сохраняется. Уровень воды в Даугаве у Плявиняс сейчас примерно на два метра ниже максимума, достигнутого 17 марта.

Лёд продолжает таять, с верховьев больше не поступают крупные ледяные массы. На территории Белоруссии и России ещё не растаял весь снег, однако резкого потепления и сильных осадков не ожидается, поэтому риска наводнения нет.

За последние сутки уровень воды в Даугаве на территории Латвии существенно не изменился, в Плявиньском водохранилище он снизился. В большинстве рек страны паводок идёт на спад, вода постепенно убывает. В отдельных реках, в том числе в Мисе и Айвиексте, сохраняется высокий уровень, остаются подтопленными поймы.

Синоптики прогнозируют сухую погоду в ближайшие выходные. На следующей неделе местами ожидаются осадки, но они, вероятно, не будут сильными и не приведут к заметному росту уровня воды.

Температура воды в реках, озёрах и море составляет +1..+5 градусов.