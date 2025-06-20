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Павел Дуров обещал права на наследство всем своим 100 детям

Редакция PRESS 20 июня, 2025 21:06

Мир 0 комментариев

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что более 100 детей, рождённых с использованием его донорского материала, получат равные права на его состояние — по оценкам, около 13,9 млрд. долларов США. 

В интервью французскому журналу Le Point Дуров рассказал, что официально признан отцом шести детей от трёх женщин, но по данным клиники, где он 15 лет назад начал сдавать сперму «в помощь подруге», по всему миру у него теперь более сотни детей.

«Они все мои дети и все будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они потом грызлись из-за наследства», — отметил Дуров.

Получить доступ к деньгам они смогут только через 30 лет: «Хочу, чтобы они сами научились строить жизнь, верить в себя, а не просто жить на банковский счёт», — добавил он.

По словам Дурова, завещание он написал заранее, так как «защищать цифровые свободы — дело не самое безопасное», а у Telegram немало врагов в разных странах.

Также он прокомментировал уголовное дело во Франции: в прошлом году его арестовали в аэропорту по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере. Власти считают, что через Telegram распространялись наркотики, материалы о насилии над детьми и мошеннические схемы.

Дуров назвал обвинения абсурдными: «То, что преступники пользуются нашей платформой, не делает нас преступниками».

Telegram, известный своим акцентом на анонимность, не раз подвергался критике за слабую модерацию. По мнению экспертов, контроль контента здесь заметно уступает другим мессенджерам.

Сейчас Дуров живёт в Дубае и имеет гражданства Франции и ОАЭ.

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