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Пациенты рискуют не выжить: очередь на химиотерапию в Латвии — до полутора месяцев

tv3.lv 16 июля, 2025 13:08

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Рижской Восточной больницы бьют тревогу из-за критически длинных очередей на химиотерапию: больным приходится ждать в среднем полтора месяца — это вдвое дольше, чем в других странах Европы. Хотя Министерство здравоохранения было предупреждено о перегрузке ещё в начале года, оперативного решения до сих пор нет.

По словам Элины Сивини, заведующей клиники медикаментозного лечения злокачественных новообразований, за год количество пациентов в дневном стационаре увеличилось на 40%, но ни врачей, ни медсестёр больше не стало. На 69 кресел в расширенном отделении ежедневно записаны до 130 человек — с утра до позднего вечера.

80% онкобольных лечатся именно в Восточной больнице. В регионах, таких как Лиепая и Даугавпилс, есть кабинеты химиотерапии, но их мощности явно недостаточно. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обещает решение в будущем. Только осенью он представит план новой сети больниц, где возможно появятся дополнительные места для химиотерапии за пределами Риги.

Из-за нехватки персонала, эмоционального выгорания и перегрузки медсёстры уходят, а пациентам приходится отказываться от полноценного лечения. «Иногда мы вынуждены назначать операцию без химиотерапии — болезнь не будет ждать, пока человек доживёт до очереди», — откровенно признал онкохирург Армандс Сивиньш.

Врачи же предупреждают: лимит возможностей уже исчерпан. «Ещё один пациент — и мы просто не справимся», — говорит Сивиня.

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