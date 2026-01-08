Пациентка после операции на сердце два года не может попасть к врачу: СМИ

В итоге Велга попала к врачу, который назначил ей операцию на сердце в больнице им. Страдиня. Попасть на операцию удалось относительно быстро, через полгода. После операции женщине было рекомендовано прийти на контроль к врачу, который ее оперировал. Но все оказалось не так просто. Несмотря на серьезность диагноза.

Операция была сделана два года назад, и с тех пор Велге так и не удалось попасть на прием к этому врачу.

По ее наблюдениям, этот врач в больнице принимает только четырех пациентов в неделю. В частной клинике — пару раз в неделю, а то и реже. Велга делает вывод: очередь к узким специалистам, в ее случае – к аритмологу, самая долгая.

Постоянно звоня в больницу Страдиня, Велге все же удалось попасть к другому аритмологу, потому что от визита внезапно отказался еще один пациент. Этот врач пришел к выводу, что операция прошла неудачно, и сказал принимать еще лекарства, а затем прийти на прием через восемь месяцев. Прошло уже десять месяцев, а к этому врачу ее записали только на апрель следующего года, но уже за деньги — 120 евро за прием.

...Теперь Велга каждые три месяца проводит холтер-мониторинг — это непрерывная регистрация сердечного ритма на протяжении суток с помощью портативного устройства. И показывает результаты семейному врачу, который взял на себя задачу следить за изменениями. Велга также записалась на еще одну операцию на сердце, но ей придется ждать от трех до пяти лет, поскольку теперь она считается вторичным пациентом.

Национальная служба здравоохранения (NVD) подчеркивает, что подобная ситуация — ответственность конкретного медучреждения. NVD отвечает письменно:

«Если после оплачиваемой государством операции или иной услуги врач предлагает прийти к нему на повторный прием через определенное время, то работа медучреждения должна быть организована таким образом, чтобы пациент мог реально получить эту оплачиваемую государством услугу в рекомендованный срок.

Планирование и организация приема пациентов — задача каждого медицинского учреждения, поэтому важен внутренний порядок и общение между врачами и регистратором. Если пациенту необходима повторная консультация специалиста или консультация конкретного врача в определенный период для дальнейшего (последующего) лечения, то медицинское учреждение обязано обеспечить внесение таких пациентов на очередь. Если это не было обеспечено, то пациенту рекомендуется повторно обратиться к лечащему врачу или администрации учреждения».

А если пациент не доходит до решения на уровне администрации учреждения, необходимо сообщить об этом NVD по электронной почте с описанием и более подробной информацией.

Сейчас среднее время ожидания визита к аритмологу составляет 150 дней, и это один из самых долгих сроков ожидания приема у специалистов. Лидирует в этом списке ревматолог — чтобы попасть к нему на прием, придется ждать в очереди в среднем 270 дней. Затем гастроэнтеролог — 252 дня. Судебно-психиатрическую экспертизу вам проведут в среднем через 170 дней, а очередь к эндокринологу составляет 149 дней.