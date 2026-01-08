Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пациентка после операции на сердце два года не может попасть к врачу: СМИ

Редакция PRESS 8 января, 2026 08:42

Важно 0 комментариев

LETA

Шесть лет назад жительница Тукумса Велга почувствовала, что с сердцем что-то не в порядке — было ощущение, что оно бьется слишком сильно, появилась одышка. После проведения кардиограммы в местной поликлинике было установлено, что у нее слишком частые перебои в работе сердца. Женщина обращалась к разным врачам, принимала различные лекарства, но улучшения не было, рассказывает rus.lsm.lv.

В итоге Велга попала к врачу, который назначил ей операцию на сердце в больнице им. Страдиня. Попасть на операцию удалось относительно быстро, через полгода. После операции женщине было рекомендовано прийти на контроль к врачу, который ее оперировал. Но все оказалось не так просто. Несмотря на серьезность диагноза.

Операция была сделана два года назад, и с тех пор Велге так и не удалось попасть на прием к этому врачу.

По ее наблюдениям, этот врач в больнице принимает только четырех пациентов в неделю. В частной клинике — пару раз в неделю, а то и реже. Велга делает вывод: очередь к узким специалистам, в ее случае – к аритмологу, самая долгая.

Постоянно звоня в больницу Страдиня, Велге все же удалось попасть к другому аритмологу, потому что от визита внезапно отказался еще один пациент. Этот врач пришел к выводу, что операция прошла неудачно, и сказал принимать еще лекарства, а затем прийти на прием через восемь месяцев. Прошло уже десять месяцев, а к этому врачу ее записали только на апрель следующего года, но уже за деньги — 120 евро за прием.

...Теперь Велга каждые три месяца проводит холтер-мониторинг — это непрерывная регистрация сердечного ритма на протяжении суток с помощью портативного устройства. И показывает результаты семейному врачу, который взял на себя задачу следить за изменениями. Велга также записалась на еще одну операцию на сердце, но ей придется ждать от трех до пяти лет, поскольку теперь она считается вторичным пациентом.

Национальная служба здравоохранения (NVD) подчеркивает, что подобная ситуация — ответственность конкретного медучреждения. NVD отвечает письменно:

«Если после оплачиваемой государством операции или иной услуги врач предлагает прийти к нему на повторный прием через определенное время, то работа медучреждения должна быть организована таким образом, чтобы пациент мог реально получить эту оплачиваемую государством услугу в рекомендованный срок.

Планирование и организация приема пациентов — задача каждого медицинского учреждения, поэтому важен внутренний порядок и общение между врачами и регистратором. Если пациенту необходима повторная консультация специалиста или консультация конкретного врача в определенный период для дальнейшего (последующего) лечения, то медицинское учреждение обязано обеспечить внесение таких пациентов на очередь. Если это не было обеспечено, то пациенту рекомендуется повторно обратиться к лечащему врачу или администрации учреждения».

А если пациент не доходит до решения на уровне администрации учреждения, необходимо сообщить об этом NVD по электронной почте с описанием и более подробной информацией.  

Сейчас среднее время ожидания визита к аритмологу составляет 150 дней, и это один из самых долгих сроков ожидания приема у специалистов. Лидирует в этом списке ревматолог — чтобы попасть к нему на прием, придется ждать в очереди в среднем 270 дней. Затем гастроэнтеролог — 252 дня. Судебно-психиатрическую экспертизу вам проведут в среднем через 170 дней, а очередь к эндокринологу составляет 149 дней.

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

