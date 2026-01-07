Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Патриарх Кирилл назвал несогласных с властями россиян «изменниками Родины»

Редакция PRESS 7 января, 2026 18:06

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России должен существовать общественный консенсус по ключевым вопросам, связанным с безопасностью государства, а тех, кто не согласен с предлагаемыми решениями, следует считать «изменниками Родины». Об этом он сказал в рождественском интервью телеканалу Россия 1, цитату привело агентство ТАСС.

По словам главы Русской православной церкви, существуют идеи и понятия, без которых государство не может существовать. «Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — заявил патриарх.

Кирилл уточнил, что консенсус необходим прежде всего «вокруг самых главных вопросов безопасности», включая не только защиту от военных угроз, но и так называемую духовно-нравственную безопасность. Под ней он понимает сохранение ценностей, сформированных традиционными религиями России.

Глава РПЦ также заявил, что Россия становится «духовным противником западной цивилизации», поскольку, по его словам, на Западе «оправдывают грех». Среди проблем западного общества он назвал стремление к личной свободе, которое, по его мнению, ведет к утрате нравственных ориентиров и деградации молодежи.

По утверждению патриарха, именно поэтому Запад «ополчился» на Россию, рассматривая ее как альтернативную модель цивилизационного развития. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, не готова отказываться от христианской веры и не принимает интерпретацию прав человека, которая, по его мнению, разрушает нравственность.

Отдельно Кирилл заявил, что в западном обществе исчезло понятие «подвиг», связанное с отказом от личного комфорта ради высшей цели. По его словам, без подвига, в том числе трудового, невозможно защитить и построить сильное государство. «Требуется подвиг», — заключил патриарх.

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

