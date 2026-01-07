Патриарх Кирилл назвал несогласных с властями россиян «изменниками Родины»

По словам главы Русской православной церкви, существуют идеи и понятия, без которых государство не может существовать. «Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — заявил патриарх.

Кирилл уточнил, что консенсус необходим прежде всего «вокруг самых главных вопросов безопасности», включая не только защиту от военных угроз, но и так называемую духовно-нравственную безопасность. Под ней он понимает сохранение ценностей, сформированных традиционными религиями России.

Глава РПЦ также заявил, что Россия становится «духовным противником западной цивилизации», поскольку, по его словам, на Западе «оправдывают грех». Среди проблем западного общества он назвал стремление к личной свободе, которое, по его мнению, ведет к утрате нравственных ориентиров и деградации молодежи.

По утверждению патриарха, именно поэтому Запад «ополчился» на Россию, рассматривая ее как альтернативную модель цивилизационного развития. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, не готова отказываться от христианской веры и не принимает интерпретацию прав человека, которая, по его мнению, разрушает нравственность.

Отдельно Кирилл заявил, что в западном обществе исчезло понятие «подвиг», связанное с отказом от личного комфорта ради высшей цели. По его словам, без подвига, в том числе трудового, невозможно защитить и построить сильное государство. «Требуется подвиг», — заключил патриарх.