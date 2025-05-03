Информацию о подтверждении диагноза у пациентки из Латвии прислали SPKC эстонские коллеги. Больная прибыла 17 апреля международным автобусным рейсом из Москвы, а 21 апреля уже уехала другим международным рейсом в столицу Эстонии.

У SPKC вначале не вышло получить в свое распоряжение полный список пассажиров московского рейса, поэтому спутников заболевшей попросили откликнуться через масс-медиа. Список пассажиров эстонского рейса удалось получить быстрее.

«Вчера мы связались с пациенткой. Установили и контактных персон, это ее близкие. Соответственно, начато и эпидемиологическое расследование, — рассказала SPKC завотделом коммуникации SPKC Илзе Удре. — 21 апреля пациентка отправилась рейсом Рига — Таллин, он международный. Поэтому мы через эстонских коллег получили эту информацию и информацию об этом рейсе, [..] выявили этих контактных лиц, которые были на рейсе Рига — Таллин. Теперь им даны рекомендации».

В пятницу, 2 мая, наконец получен и список пассажиров московского рейса. Известно, что среди 24 его пассажиров было 10 человек из Латвии, прочие — иностранцы. Сведения о заболевшей корью пассажирке SPKC передал в соответствующие учреждения других стран.

Заболеваемость корью в Латвии сравнительно низка: в прошлом году не было ни одного лабораторно подтвержденного случая, в 2023-м — один. Но были вспышки в 2018 и 2015 годах. И в Европе отдельные вспышки кори в последние годы все-таки происходят. Поэтому, говорит Удре, родителям нужно убедиться, что их детям сделана прививка от этого опасного и очень заразного заболевания. Особенно важно наличие вакцинации у детей, с которыми планируется ехать за границу, тем более что начинается сезон отпусков.