Фракцию «Стабильности!» покидают два депутата Сейма. Росликов: «Оказывается беспрецедентное давление» (2)

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 16:00

LETA

Фракцию партии "Стабильности!" в Сейме покинули только что получившая мандат депутата Елена Клявиня и депутат Екатерина Дрейлинга.

Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов прокомментировал эту ситуацию так: "В связи с беспрецедентным давлением, которое оказывается сегодня на нашу партию, это абсолютно не секрет, что сегодня и спецслужбы, и политическая среда, оказывают на нас давление как на организацию, которая не поддерживает общий курс власти, но это наша задача, как оппозиции, указывать на ошибки и бороться за позитивные перемены. И это давление не выдержали два депутата парламента нашей фракции – Екатерина Дрейлинга и Елена Клявиня, поэтому мы сообщаем о том, что сегодня они покинули нашу фракцию и стали независимыми депутатами. Мы надеемся, что в дальнейшем мы пройдем еще более достояно эту проверку. И однозначно наша команда станет от этого только сильнее, но сегодня мы противостоим всей политической машине Латвии".

В заявлении Клявини для СМИ говорится, что она решила выйти из фракции из-за различий во взглядах и прежнего стиля работы фракции. При этом Клявиня заверила, что выход из фракции не повлияет на ее решимость защищать интересы жителей Латгале. "Я обязалась посвятить свое время и силы, чтобы выполнить обещания перед своими избирателями", - подчеркнула депутат.

Позже выяснилось, что Елена Клявиня уже сотрудничает с партией Шлесерса "Латвия на первом месте". Её подпись видна, например, на проекте постановления «О введении реальных мер по сокращению режима жёсткой экономии и бюрократии», подготовленном партией «Латвия на первом месте» и отклонённом сегодня парламентом.

В свою очередь Дрейлинга указала, что покидает фракцию "после тщательных раздумий", и такое решение было неизбежным и необходимым. В дальнейшем она будет работать в Сейме как независимый депутат, защищая интересы жителей Латгале. Дрейлинга подчеркнула, что ее обязанность - оставаться верной избирателям, и в данной ситуации выход из партии - "единственный честный путь".

Тем временем председатель фракции Светлана Чулкова также заявила агентству ЛЕТА, что депутаты покинули фракцию из-за того, что "Стабильности!" подвергается беспрецедентному давлению со стороны спецслужб и политического окружения, поскольку партия не поддерживает курс правящей коалиции. По мнению Чулковой, обе коллеги "не выдержали этих сложных времен".

После выхода из фракции двух депутатов в ее составе останется восемь человек. После выборов в Сейм фракция "Стабильности!" состояла из 11 депутатов.

Депутатский мандат Клявини Сейм утвердил только в четверг. Она сменила в составе фракции депутата Виктора Пучку, который ранее был направлен на проверку знаний государственного языка, но позже сложил мандат, указав в качестве причины продолжительную болезнь и процесс реабилитации, в связи с чем он больше не может выполнять обязанности депутата.

