Парижский Диснейленд был арендован для «свадьбы» с девятилетней украинкой по поддельному латвийскому документу

Французский прокурор Жан-Батист Бладье сообщил, что Джай, который играл роль "жениха", использовал профессиональный грим, чтобы выглядеть моложе. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и краже личных данных. Прокуратура подтвердила, что девочка не подвергалась физическому или сексуальному насилию.

В ходе расследования были допрошены мать девочки и двое граждан Латвии (24 и 55 лет). Мать и 55-летний латвиец были отпущены как свидетели. Однако 24-летняя гражданка Латвии остаётся под стражей по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

По данным прокуратуры, Джай нанял гражданку Латвии, которая помогла завербовать других латвийских граждан для организации "свадьбы". Для аренды Диснейленда использовались поддельные латвийские документы, что позволило обмануть администрацию парка. Около 100 французских статистов были наняты как гости, а некоторые участники (например, "отец невесты") получили до 12 000 евро за свои роли, не зная, что "невеста" — ребёнок.

Джай, внесённый в британский реестр сексуальных преступников, разыскивался в Великобритании за нарушение условий надзора. Французская полиция получила информацию о его судимости от британских властей. Прокуратура считает, что "свадьба" была постановкой, возможно, для съёмки видео, но мотивы пока не ясны. Диснейленд Париж подал иск против организаторов