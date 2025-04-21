Папа Франциск просил, чтобы его похороны были упрощены

Нет ответа: он умер

Официальное подтверждение смерти понтифика - функция камерария. Он исполняет обязанности администратора Ватикана в период между уходом прежнего Папы и избранием нового. Следуя традиции, камерарий подходит к телу Папы и трижды называет его имя, данное при крещении. Если ответа не последовало, Папу официально объявляют умершим.

Выдается свидетельство о смерти, а папские апартаменты запечатываются. Исторически этот ритуал был разработан для того, чтобы предотвратить воровство из папских покоев, сегодня же он служит гарантией подлинности завещания и последних распоряжений усопшего.

Последнее появление Папы Франциска в Риме на мессе по случаю Пасхи. 20 апреля 2025AP Photo

Следующий символический акт - уничтожение Кольца Рыбака, перстня, который является атрибутом образа понтифика Камерарий снимает его и разламывает надвое перед собравшимися кардиналами. Это не только предотвращает возможную подделку документов, но и знаменует конец правления Папы.

Затем новость о смерти передается по официальным каналам. Сначала сообщают Генеральному викарию Рима, затем декану Коллегии кардиналов, который оповещает остальных кардиналов. Следом новость передают дипломатам Ватикана, им поручается проинформировать иностранные посольства и миссии по всему миру.

Франциск просил о вере, а не об обрядах

Папа должен быть похоронен в период с 4 по 6 день после смерти. После этого наступает девятидневный траур, известный как novemdiales. Обычно понтифики оставляют указания, касающиеся проведения похорон. Уже известно, что Франциск не хотел сложной церемонии, попросив сделать акцент на проявлении веры.

Через пятнадцать дней после кончины Папы стартует конклав - закрытое собрание, на котором Коллегия кардиналов избирает следующего главу Католической церкви. Слово "конклав" - от латинского cum clave ("с ключом") - символизиурет секретность и изоляцию, налагаемую на участников.

Чтобы предотвратить внешнее вмешательство, всех имеющих право голоса кардиналов, не достигших 80-летнего возраста и не отлученных от церкви, запирают в Сикстинской капелле. Выборы продолжаются ежедневно, пока один из кандидатов не получит большинство в две трети голосов.

После каждого тура бюллетени сжигаются. Черный дым сигнализирует о безрезультатном голосовании, а белый дым возвещает, что новый Папа Римский избран.