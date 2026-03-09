Паника перед войной: в Дубае усыпляют здоровых котов и собак

По словам ветеринаров и волонтёров, многие владельцы животных опасаются финансовых и логистических проблем, которые могут возникнуть при эвакуации. Перевозка питомцев через границы требует времени, документов и средств, поэтому часть людей предпочитает избавиться от животных заранее.

Приюты для животных в Объединённых Арабских Эмиратах оказались полностью переполнены. Волонтёры ежедневно получают сотни сообщений о собаках и кошках, оставленных на улицах или брошенных прежними хозяевами.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась у границы с Оманом. Некоторые жители, пытавшиеся покинуть страну, оставляли своих питомцев прямо в пустыне после того, как пограничные службы запрещали пересекать границу вместе с животными.

В социальных сетях появляются всё новые фотографии и видео брошенных животных. У приютов регулярно оставляют коробки с новорождёнными щенками и котятами, а на улицах всё чаще фиксируют домашних собак и кошек, оказавшихся без хозяев.

Эксперты предупреждают, что проблема выходит далеко за рамки защиты животных. Резкий рост числа бродячих собак и кошек в городах и приграничных районах может создать серьёзные риски для общественной безопасности и эпидемиологической ситуации.