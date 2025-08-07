Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Падшая королева: судьба Марины Зудиной — от управительницы театра Табакова к полному забвенью

Редакция PRESS 7 августа, 2025 07:48

История и культура 0 комментариев

Марина Зудина — не просто актриса, не просто муза великого Табакова. Она была легендой, невидимой повелительницей двух театров, чьё имя произносили вполголоса. Её появление заставляло дрожать режиссёров, а одно движение губ могло решить судьбу актёра. Улыбка — билет в рай. Взгляд — приговор. Закулисье знало: перечить Зудиной — значит подписать себе приговор.

А ведь именно беременность Зудиной разрушила первый брак Олега Павловича. Театральная Москва тогда кипела от сплетен. Кто-то шептал: ради любви Зудина шла по головам. 

Они стали встречаться еще в 1985-м, когда Марина была студентской. Тайный роман актеров продолжался 10 лет. Как признается артистка, она и не надеялась, что Табаков оставит семью. Ждала, когда же появится человек, который сможет «перебить» ее чувства. Но как раз в тот самый момент, когда решила разорвать эти отношения, Табаков развелся с первой женой. Зудина считает, что это судьба. Возможно, Олег Павлович понял, что любимая женщина может уйти, именно поэтому решился на кардинальные перемены, а может, просто устал жить на два дома.
 
Зудина вспоминает, что сказала тогда Табакову: «Ты развелся не из-за меня! С другой стороны, если бы меня не было, ты бы, наверное, не развелся!».

В Театре Табакова её слово было законом. Один намёк — и карьера актрисы взлетала к вершинам. Один взгляд — и роль исчезала из репертуара. Костюмеры шили наряды под её настроение, декораторы ждали приказов, затаив дыхание, а молодые артистки старались не встречаться с ней глазами — слишком велика была цена за малейшую оплошность.

Она выстроила вокруг себя невидимую империю, в которой была только одна королева. Те, кто умел угождать — получали роли, сцены, аплодисменты. Остальные — растворялись в массовке. В кулуарах обсуждали не спектакли, а её шепот, её амбиции, её недовольство. Даже маститые мэтры держались ближе к Зудиной — ведь лучше быть рядом с королевой, чем в изгнании.

Говорили, что иногда хватало лёгкой тени её раздражения — и труппа замирала. А если кто-то осмеливался бросить вызов — например, выбрать другую актрису на главную роль — расплата была быстрой и безжалостной. Она умела не прощать. Никогда.

Но за любую власть всегда приходится платить. И чем выше трон — тем больнее падение. Всё, что Марина строила годами, оказалось дымом. Иллюзией. Реальность оказалась куда жестче любой интриги в МХТ.

12 марта 2018 года — день, когда ушёл Олег Табаков, стал водоразделом. Всё, что ещё вчера казалось вечным, рассыпалось в прах. В театрах воцарилась новая эпоха — холодная, жёсткая, чужая. Великих хоронят на Новодевичьем, но вместе с ними уходят и целые династии.

Роли — уже не её. Театр — больше не её территория. Она пыталась бороться, стучаться, удержать своё. Но столкнулась с равнодушием. Новый художественный руководитель — Владимир Машков — быстро дал понять: теперь всё иначе. И Зудина больше не королева.

Марину Зудину никто не увольнял, она по прежнему занимает место штатной актрисы и получает довольно таки приличную зарплату. Но вот ролей она не видела уже в течение 6 лет. Почему? Репертуар театра поменялся и в нем ни осталось ни одной постановки с участием Зудиной.

Когда-то её боялись. Кто-то восхищался. Кто-то терпел. Но всё держалось, пока за спиной был Табаков. Как только он ушёл — исчезло и влияние, и страх, и уважение. Ещё вчера ей кланялись, приносили сценарии, шили платья. А сегодня — отворачивались, перешёптывались, игнорировали.

Те, кто называл её «Салтычихой» за жёсткость и деспотизм, открыто радовались падению. За одну ночь она стала никем. Ни сцены, ни ролей, ни поддержки. Легенда превратилась в тень.

Хуже всего — необходимость доказывать, что ты ещё что-то значишь. Она, бывшая прима, просит хотя бы эпизод. Но даже старые спектакли исчезают с афиш. Остались редкие появления — формальные, почти жалкие.

Жизнь долго баловала Марину: сцена, статус, влиятельный муж. Но за этот шикарный расклад она расплатилась полной ценой. Скандальный развод Табакова, обиды детей от первого брака, недовольство коллег — всё это копилось годами.

После смерти Олега всё обострилось. Завещание стало последней точкой: всё — Зудиной и детям от их союза. Старший сын Антон — ни с чем. «Он и так обеспечен», — бросила Марина в интервью. Холодно. Резко. Как отрезала.

И есть ещё одна история, о которой предпочитают не говорить. Дочь Табакова от первого брака — Александра — исчезла с радаров, когда в его жизни появилась Зудина. Её словно вычеркнули. Марина — никогда не упоминала, не говорила, не вспоминала. Будто её и не было. Александра, внуки — упомянуты в завещании Табакова, но чисто формально. Получили они какие-то крохи. 

Александра Табакова в фильме "Маленькая Вера".

Павел, сын Олега и Марины, остался в театре после смерти отца. Но ненадолго. При Машкове ему ясно дали понять — папа больше не прикроет. Роли урезали. Преференции исчезли. И Павел выбрал не борьбу, а гламур: тусовки, обложки, дорогие удовольствия.

Театр отца — его больше не интересовал. Жёлтая пресса быстро окрестила его «золотым мальчиком без таланта». И когда он ушёл — никто не заметил. Контраст с отцом — разящий. Табаков-старший жил сценой до последнего вздоха. А сын? Погас без борьбы. Остался лишь громкий, но пустой эхом след фамилии.

В свое время Константин Богомолов обеспечил вдову Олега Табакова ролью в известном сериале «Содержанки». За что Зудина была очень благодарна режиссеру. Затем Богомолов предложил ей роль в новой постановке «На всякого мудреца», где актриса должна была играть Софью Турусину. Но, перед самой премьерой ее заменили… на актера Игоря Миркурбанова.

Как сама Зудина объяснила в интервью свое отсутствие в спектакле - «поменялась концепция»… Но, из других источников известно о том, что Богомолов и Зудина не нашли общий язык во время репетиций и режиссер вывел ее из спектакля. Затем Марина еще потеряла свою роль и в спектакле Константина - «Идеальный муж». 

Последняя громкая новость о Зудиной касалась ее неудачной пластической операции. "Вот что такое плохая подтяжка. Наглядный пример. Все стигмы плохой подтяжки тут. Растянутый рот. Напряжённая линия натяжения по скуле. Узнать бы, кто хирург, и в чёрный список его", — прокомментировала свежее фото актрисы Божена Рынска.

"Зудину понесло — накачала губы, что дальше?", "Что с лицом у Зудиной?", "Зудина маску Весельчака У как референс принесла к хирургу", "Она перед очередной пластикой, наверное, хотела быть Донателлой Версаче", "Зудина! Зачем?! Стала похожа на Веру Алентову... ей тоже испортили лицо когда-то", — пишут пользователи, увидев ее новые фото.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

