«Отрицательный денежный поток»? Почему не написать сразу «банкротство»? airBaltic порадовал прогнозом

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет "отрицательный свободный денежный поток", и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Пока не будет получено новое финансирование - в виде капитала или в иной форме - авиакомпания планирует в 2026 году продолжать работу в режиме экономии средств. В то же время при поддержке правительства Латвии как крупнейшего акционера "airBaltic" ищет возможности привлечения нового капитала из альтернативных источников, в том числе с помощью сделок слияния и поглощения.

Авиакомпания уже начала процесс отбора международной консалтинговой компании с соответствующим опытом в авиационной отрасли. Задачей финансового консультанта будет поиск и оценка потенциальных инвесторов, а также подготовка соответствующей сделки по привлечению капитала.

Комментарий Press.lv:

Переведём с топ-менеджерского языка на простой. airBaltic Передумал выходить на биржу и продавать там свои акции - видимо, сообразив, что при таких финансовых показателях никто за них не даст и ломаного гроша.

"Отрицательный свободный денежный поток" означает, что без дополнительных 100-150 млн. евро, которые нужно будет в очередной раз изъять из карманов налогоплательщиков, компания просто обанкротится.

Последняя надежда, что придёт какой-то добрый дядя и купит нашу гордость, нашу славу, нашу национальную авиакомпанию за хоть какие-нибудь деньги. Правда, национальной она после того явно перестанет быть (оставлять латвийскому правительству, так лихо управлявшему airBaltic все эти годы, значимую долю капитала - это надо быть идиотом). И останется немой вопрос: а кто вернет те сотни миллионов евро, которые Латвия уже вложила в в компанию?..

Кто-кто - дед Пихто!