«Отрицательный денежный поток»? Почему не написать сразу «банкротство»? airBaltic порадовал прогнозом

Редакция PRESS 12 марта, 2026 10:22

Бизнес 0 комментариев

Национальная авиакомпания "airBaltic" с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке приостановила подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, сообщает LETA со ссылкой на годовой отчете "airBaltic".

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет "отрицательный свободный денежный поток", и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Пока не будет получено новое финансирование - в виде капитала или в иной форме - авиакомпания планирует в 2026 году продолжать работу в режиме экономии средств. В то же время при поддержке правительства Латвии как крупнейшего акционера "airBaltic" ищет возможности привлечения нового капитала из альтернативных источников, в том числе с помощью сделок слияния и поглощения.

Авиакомпания уже начала процесс отбора международной консалтинговой компании с соответствующим опытом в авиационной отрасли. Задачей финансового консультанта будет поиск и оценка потенциальных инвесторов, а также подготовка соответствующей сделки по привлечению капитала.

Комментарий Press.lv: 

Переведём с топ-менеджерского языка на простой. airBaltic Передумал выходить на биржу и продавать там свои акции - видимо, сообразив, что при таких финансовых показателях никто за них не даст и ломаного гроша.

"Отрицательный свободный денежный поток" означает, что без дополнительных 100-150 млн. евро, которые нужно будет в очередной раз изъять из карманов налогоплательщиков, компания просто обанкротится. 

Последняя надежда, что придёт какой-то добрый дядя и купит нашу гордость, нашу славу, нашу национальную авиакомпанию за хоть какие-нибудь деньги. Правда, национальной она после того явно перестанет быть (оставлять латвийскому правительству, так лихо управлявшему airBaltic все эти годы, значимую долю капитала - это надо быть идиотом). И останется немой вопрос: а кто вернет те сотни миллионов евро, которые Латвия уже вложила в  в компанию?..

Кто-кто - дед Пихто! 

 

Комментарии (0)
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

