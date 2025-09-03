В сумке были золотые и серебряные украшения, а также наличные средства. Стоимость ювелирных изделий составляла 30 000 евро, а дополнительно находилась наличность в размере 13 500 евро. Общая материальная ценность содержимого сумки составила 43 500 евро.

Уже на следующий день женщина обратилась в Государственную полицию с заявлением о происшествии. Немедленно было начато уголовное производство, выяснялись обстоятельства случившегося и проводились процессуальные действия.

31 августа сотрудники Криминальной полиции Земгальского регионального управления при содействии коллег из отдела расследований и реагирования задержали возможного виновника — мужчину 1961 года рождения. Также удалось вернуть украденные ювелирные изделия и большую часть наличных. Часть денег мужчина уже успел потратить на личные нужды.

По факту кражи Государственная полиция возбудила уголовное дело по части четвёртой статьи 175 Уголовного закона — кража, совершённая в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также с надзором пробации сроком до трёх лет.

Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции — за умышленное повреждение имущества, мелкие кражи и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке. Полиция также призывает жителей беречь своё имущество и хранить ценные вещи в безопасных местах, не оставляя их без присмотра в общественных местах.