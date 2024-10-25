Отопительный сезон открыт – как защитить глаза от воздействия сухого воздуха

“В отопительный период влажность воздуха в помещении может снизиться вплоть до 20%, так как тепло приводит к испарении влажности из внутренних помещений. Вместе с недостаточной влажностью воздуха испаряется и жидкость из роговицы глаза, и, если ежедневно надо работать за компьютером, когда приходится длительное время не моргая смотреть на экран, то бывает недостаточно времени для производства слезной жидкости в нужном объеме. Это может приводить к различным проблемам со зрением, но, если принять профилактические меры, мы можем уберечь свои глаза от дискомфорта и проблем со здоровьем”, – подчеркивает фармацевт “Euroaptieka” Зане Мелберга.

1.Проблемы со здоровьем глаз, вызванные сухим воздухом, и как с ними бороться?

Сухость глаз – распространенный симптом, зачастую вызывающий дискомфорт и даже боль, особенно во время отопительного сезона, когда качество воздуха ухудшается. Это может вызывать раздражение и зуд глаз, которые многие ошибочно связывают с усталостью или длительным нахождением перед экраном. Без должного ухода за сухими глазами это может привести к развитию хронического состояния, которое называется симптомом сухих глаз. Это происходит в результате снижения естественного производства слез или их чрезмерного испарения, что может привести к длительным проблемам, в том числе к ухудшению зрения и повышенной чувствительности к свету.

Совет фармацевта: Фармацевт Зане Мелберга подчеркивает, что в таких случаях решающее значение имеет гигиена – важно регулярно мыть руки и стараться не тереть глаза. Для уменьшения напряжения зрения, которое препятствует естественному производству слез, рекомендуется соблюдать правило 20-20: через каждые 20 минут, проведенные за экраном, выделите 20 секунд для рассматривания объекта, расположенного на расстоянии не менее 6 метров.

Кроме того, капли или гели для глаз, которые содержат увлажняющие вещества, могут принести сухим глазам быстрое облегчение. Для улучшения здоровья глаз необходимо включать в рацион каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин. Это природные пигменты, которые входят в состав таких продуктов как шпинат, яичный желток, и при необходимости их можно получить также в виде пищевых добавок. Эти вещества действуют как мощные антиоксиданты, защищая клетки сетчатки глаза от повреждений. С возрастом также снижается уровень лютеина в глазах, что может привести к ухудшению зрения, поэтому желательно принимать его дополнительно, особенно сениорам.

Под воздействием сухого воздуха может начаться воспаление глаз, способное привести к развитию ячменя и конъюнктивита. Ячмень – болезненное образование на веке, которое возникает при закупорке сальных желез, а сухой воздух может усиливать этот процесс, поскольку это влияет на увлажнение и гигиену глаз. В свою очередь конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаз, которое приводит к покраснению, зуду, жжению и слезотечению. Оба этих состояния могут вызывать неприятный дискомфорт и мешать повседневной жизни.

Совет фармацевта: Для предотвращения воспалений глаз, таких как ячмень и конъюнктивит, важно не только соблюдать гигиену, но также регулярно заботиться о глазах, делая теплые компрессы, которые помогут освободить закупоренные сальные железы и уменьшить риск воспаления. Кроме того, рекомендуется избегать совместного использования предметов личной гигиены, таких как полотенца, и не допускать контакта глаз с грязными руками или недостаточно чистыми контактными линзами.

Бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, помогает поддерживать нормальное зрение и здоровье слизистых оболочек. Кроме того, антиоксиданты, которые содержатся в чернике, тоже могут способствовать улучшению зрения, а также уменьшить риск диабетической ретинопатии, что особенно важно для людей с сахарным диабетом. Помимо этих витаминов, для поддержания здоровья глаз важны также жирные кислоты omega-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота), цинк и витамин В2.

2.Практические советы по защите глаз во время отопительного сезона

Для уменьшения дискомфорта глаз, возникающего из-за сухости воздуха во время отопительного сезона, особое внимание следует уделять среде, в которой вы находитесь, и выполнять определенные действия для защиты глаз. Советы фармацевта "Euroaptieka" Заны Мелберги, которые помогут уменьшить появление синдрома сухого глаза:

регулярное проветривание помещений – свежий воздух поможет ослабить влияние сухого воздуха и улучшит качество воздуха, что важно для комфорта глаз;

искусственные слезы – для обеспечения глазам необходимой влаги используйте капли для глаз, имитирующие состав натуральных слез;

очки – если вы пользуетесь контактными линзами, то, возможно, стоит заменить их очками, особенно в условиях сухости, чтобы уменьшить раздражение глаз;

достаточное употребление воды – если вы будете пить достаточное количество воды, то поможете организму, в том числе и глазам, поддерживать оптимальный уровень влаги;

домашние растения – растения не только очищают воздух, но и помогают повысить влажность воздуха, создавая более здоровую среду для глаз;

увлажнитель воздуха – для уменьшения сухости глаз поддерживайте оптимальную влажность воздуха в помещениях с помощью увлажнителя, особенно во время отопительного сезона;

приборы для измерения влажности – используйте устройства для контроля влажности воздуха в помещениях, следя за тем, чтобы она не была слишком низкой. Оптимальный уровень влажности в помещениях составляет от 40% до 60%;

размещение рабочего стола вдали от радиаторов отопления – чтобы избежать прямого потока сухого и горячего воздуха, передвиньте свое рабочее место дальше от источников тепла, способных еще больше высушить глаза.

Отопительный сезон может создать дополнительную нагрузку для глаз, но благодаря незначительным изменениям повседневных привычек, например, обеспечивая достаточную влажность воздуха и пользуясь средствами для увлажнения глаз, можно сохранить хорошее самочувствие глаз. Регулярная профилактика и соответствующий уход не только уменьшат дискомфорт, но и помогут защитить зрение в долгосрочной перспективе. Заботиться о здоровье глаз просто, но самое важное – это поможет избежать неприятных последствий и обеспечит комфорт в повседневной жизни.