Отныне долг «следует за квартирой»: новый владелец будет обязан оплачивать прежние задолженности

Согласно новому порядку, новый собственник квартиры обязан будет оплатить задолженности за коммунальные услуги, расходы на управление домом, взносы в накопительный фонд, а также плату за законное пользование землёй.

Задолженности будут переходить на нового владельца за период не более трёх лет до момента приобретения квартиры. За более старые долги будет нести ответственность прежний собственник, не осуществивший соответствующие платежи.

Закон изменён с целью защиты интересов совладельцев многоквартирных домов, управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг от недобросовестных владельцев, не оплачивающих услуги и не вносящих взносы в фонд дома.

Поскольку оплату долгов будет осуществлять новый владелец, снизится и риск того, что из-за накопившихся долгов всему дому будет прекращено предоставление каких-либо услуг, указывается в пояснительной записке к поправкам.

На практике до сих пор бывают случаи, когда долг одной квартиры негативно влияет на весь дом — например, затрудняет своевременное подключение отопления. Также бывают ситуации, когда квартира продаётся, и взыскать задолженность становится ещё сложнее, отмечают авторы поправок.

Введение принципа «долг следует за квартирой» запланировано с 1 января следующего года.