Отнесите ЭТО в аптеку!

Латвийские аптеки взяли на себя огромную дополнительную заботу -- сбор непригодных медикаментов. При этом две трети жителей продолжают хранить дома самые разные непригодные медикаменты. Это показал опрос, проведенный Mēness aptieka и исследовательского агентства Norstat.

Если вы этого еще не знаете, то аптеки уже несколько лет добровольно и социально ответственно осуществляют сбор и передачу на безопасную утилизацию непригодных медикаментов. Только Mēness aptieka в прошлом году приняла от жителей страны 8(!) тонн препаратов.

В целом объем сданных медикаментов продолжает расти – регулярно так поступают 6 % жителей. Пятая часть опрошенных сказали, что непригодные медикаменты у них дома не накапливаются по той причине, что лекарства ими в принципе принимаются редко и преимущественно в соответствии с указаниями врача.

Негласное правило звучит так: минимум раз в год следует найти время для того, чтобы осуществить тщательную ревизию содержимого домашнего шкафчика для лекарств и сдать все непригодное и сомнительное в аптеку.

«Важно помнить, что непригодные медикаменты — это не просто бытовые отходы. В повседневной суете люди зачастую забывают и даже не задумываются о рисках хранения непригодных медикаментов дома. Например, обезболивающие медикаменты, которые «на всякий случай» длительное время хранятся в сумке, из-за неудачного стечения обстоятельств могут создать ситуацию риска для окружающих.

В лучшем случае они не дадут ожидаемого результата, в худшем, если под влиянием условий изменилось активное вещество, могут грозить и отравлением. К сожалению, такие случаи совсем не редкость. Сейчас, весной, самое время пересмотреть свои домашние аптечки», — убеждена член правления Mēness aptieka, фармацевт Елена Петришина.

«При пересмотре домашней аптечки мы, возможно, найдем лекарства, у которых истек срок годности, или такие, которые, например, изменив курс лечения по указанию врача, мы прекратили принимать, и их остатки остались в аптечке, – объясняет Елена Петришина. -- К непригодным медикаментам также надо отнести и те, упаковка которых порвана, повреждена и потому нельзя прочитать название лекарства, или же таблетки, капсулы, растворы, которые вынуты из оригинальной упаковки и не маркированы, почему мы не можем получить информацию об их применении и сроке годности. Также сюда можно включить лекарства, подвергшиеся воздействию влаги или жары, и лекарства, изменившие первоначальные запах, цвет или форму».

Четыре правила БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ содержимого домашней аптечки – советы фармацевта Mēness aptieka Елены Петришиной

1. Внимательное и безопасное хранение

Обязательно нужно заботиться о том, чтобы лекарства хранились в подходящем месте. Домашняя аптечка должна находиться в сухом, теплом и закрытом — недоступном для детей и домашних животных — месте.

Аптечку не следует размещать в ванной комнате или другом помещении с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами, на подоконнике, а также хранить вблизи плиты или других выделяющих тепло устройств, так как под влиянием длительной повышенной температуры могут произойти изменения в активном веществе и/или вспомогательных веществах, а следовательно, и в их действии.

Чтобы лекарства были безопасны и сохраняли действие, их нужно хранить в соответствии с указаниями в инструкции, например, некоторые лекарства надо хранить в холодильнике, но и в таких случаях нужно соблюдать указанную температуру. Есть медикаменты, реакция которых на перепады температур, жару может привести к нежелательным и даже опасным для здоровья последствиям.

2. Ответственное использование: если подойдет мне, не подойдет соседу

Все еще приходится слышать истории о приеме медикаментов по собственной инициативе или по рекомендации друзей, родственников, коллег, а не специалиста по здравоохранению или по выписанным рецептам. Бывают ситуации, когда эти советчики не стесняются делиться запасами лекарств с окружающими. Это недопустимо!

Последствия самовольного приема лекарств могут быть различными: начиная нежелательными побочными эффектами, на которые влияют индивидуальные противопоказания; сопутствующие заболевания, общее состояние здоровья или взаимодействие с другими ежедневно употребляемыми медикаментами, и заканчивая гораздо более серьезными угрозами и долгосрочными последствиями.

3. Подготовка непригодных медикаментов к сдаче в аптеку

Прежде всего надо помнить, что в случае опасений или неясностей относительно содержимого домашнего хранилища медикаментов всегда можно прийти в аптеку и проконсультироваться, пересмотреть эту коробку вместе с фармацевтом.

При подготовке предназначенных для сдачи в аптеку непригодных медикаментов их надо освободить от упаковки — коробочек. А пластинки с таблетками, бутылочки, ампулы и тюбики с мазями положить в пакет.

Не стоит забывать и о безопасном уничтожении упаковки в случаях, если она содержит персональные данные. В таких ситуациях личные данные можно закрасить или просто упаковку тщательно порвать перед выбросом в мусор.

Ошибочно считать, что только медикаменты с истекшим сроком годности подлежат утилизации. Оставшиеся после выздоровления медикаменты, лекарства без ясно читаемого названия, а также ненадлежащим образом хранившиеся лекарства тоже надо сдавать в аптеку на утилизацию.

4. Мыслить экологично!

В различных исследованиях показано, насколько уязвимо здоровье человека от рисков, вызванных изменениями климата. Известно, что неправильная утилизация лекарств, например, выброс в мусор или унитаз непригодных лекарств, создает риск загрязнения окружающей среды, что в долгосрочной перспективе создает эффект бумеранга и скажется на здоровье как нашего, так и будущих поколений. Поэтому каждый ответственный шаг является важным на пути к более безопасной среде и более здоровому обществу.

*Репрезентативный опрос населения в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провели в марте 2025 года по всей Латвии, опросив 1400 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.